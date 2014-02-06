Белка и Стрелка. Лунные приключения, 2013

Вторая часть отечественной франшизы о собачках-космонавтах. Освоение загадочного космического пространства продолжается, героические собаки стали знаменитостями. Но Белка отчаянно скучает по сыну Пушку, отправленному в США. На Луне пропадает первый планетоход СССР вместе с пилотом — немецкой овчаркой Казбеком, а на Земле бесследно исчезают различные объекты. Советский союз обвиняет пса в предательстве и переходе на сторону американцев, Америка считает исчезновения предметов работой русского звездолета. Наших знаменитостей везут на Космодром, чтобы допросить. Незадолго до этого они своими глазами видели, как растворились Стрелкин чемодан и крыс Веня плюс телефонная будка… Узнав об обвинении Казбека в измене, они самовольно решают спасать его…