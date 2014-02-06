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Белка и Стрелка. Лунные приключения Белка и Стрелка. Лунные приключения
Киноафиша Фильмы Белка и Стрелка. Лунные приключения

Белка и Стрелка. Лунные приключения, 2013

2013 / Россия
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вторая часть отечественной франшизы о собачках-космонавтах. Освоение загадочного космического пространства продолжается, героические собаки стали знаменитостями. Но Белка отчаянно скучает по сыну Пушку, отправленному в США. На Луне пропадает первый планетоход СССР вместе с пилотом — немецкой овчаркой Казбеком, а на Земле бесследно исчезают различные объекты. Советский союз обвиняет пса в предательстве и переходе на сторону американцев, Америка считает исчезновения предметов работой русского звездолета. Наших знаменитостей везут на Космодром, чтобы допросить. Незадолго до этого они своими глазами видели, как растворились Стрелкин чемодан и крыс Веня плюс телефонная будка… Узнав об обвинении Казбека в измене, они самовольно решают спасать его…

  • Из прежних актеров озвучки остались Сергей Гармаш и Евгений Миронов.
  • Стрелку озвучивала Марьяна Спивак (через три года ее прославит главная роль в «Нелюбви» Андрея Звягинцева).
  • Белкой стала художественный руководитель Московского областного ТЮЗА Нонна Гришаева.
  • Известный телеведущий, шоумен и актер Тимур Родригез перевоплотился в американскую обезьянку — астронавта НАСА Бонни Банана. Прототипом его персонажа является предпоследний шимпанзе по кличке Хэм, побывавший в космосе на корабле «Меркурий-Редстоун-2».
  • История со щенком Белки, уехавшим в Соединенные Штаты, имеет реальную основу. Правда, это был щеночек из помета от реальной, не мультипликационной Стрелки. Она родила 6 щенят, и одного из них захотела приобрести Первая леди США — Жаклин Кеннеди, жена еще не убитого Джона. Она даже обратилась к генеральному секретарю СССР с личной просьбой. Все президентское семейство состояло из страстных собачников, какое-то время у них проживало 11 псов! Кукурузный генсек Никита Сергеевич не смог устоять перед желанием очаровательной дамы и дал распоряжение немедленно отправить детеныша космо-собачки в Белый дом. Любопытно, что позже Хрущев отказал в аналогичной просьбе Елизавете II. Возможно, королева меньше ему понравилась…
  • Анимационная Стрелка мало отличается от своего живого прообраза — разве что поведением во время орбитального полета. Подлинник вел себя с философским спокойствием. И был одет в красный комбинезончик (в мультике комбезы зверей того же цвета, что у космонавтов-людей — оранжевые).
  • С Белкой абсолютно иная история — общего у мультяшной и живой только кличка и окрас. В реальности животное, в прошлом вовсе не цирковая артистка, а такое же бездомное, как ее «коллега», с честью выдержало все тренировки и испытания перед полетом. Но на орбите ее состояние резко ухудшилось: она начала проявлять явное беспокойство, залаяла, пыталась избавиться от крепежных ремней своей капсулы. Четвертый виток вокруг Земли усугубил ее дурное самочувствие — ее затошнило. Как она смогла пережить остальные витки (оставалось еще 14) — сложно представить, ведь собачья космо-одиссея продолжалась больше суток.
  • После возвращения песиков всесторонне обследовали, взяли анализы, но не нашли никаких отклонений от нормы. Но странное поведение одной из них все же насторожило ученых — именно оно определило продолжительность будущего полета Юрия Гагарина: не больше одного витка. Да и то после него Юрий Алексеевич на вопрос о самочувствии ответил: «Как собака последняя...».
  • У Белки из фильма большая семья — кроме Пушка, у нее еще трое детей: Рекс, Дина и Бублик. А также сводная сестра Мотя. И за немецкого овчара, обвиненного в измене Родине, она беспокоилась не просто так: муж ведь! Она его нежно любит, но может и осадить, если он ей грубит.
  • В исчезнувшем с земной поверхности чемоданчике находятся Стрелкины недогрызенные косточки.

На Земле начали происходить странные и загадочные явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся команда веселых и отважных героев отправляются на Луну, чтобы выполнить опасную миссию. Страсть к приключениям, искрометный юмор и великий дух космического братства поддержат в минуту великой опасности и помогут раскрыть всю правду о Луне и ее обитателях.

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 февраля 2014
Премьера в мире 6 февраля 2014
Возраст 0+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Александр Храмцов
В ролях
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Илья Храмцов
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Все актеры и съемочная группа
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Белка и Стрелка. Лунные приключения
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
поиск 2 апреля 2015, 12:51
Мультфильм добрый, интересный сюжет, без пошлятины, что в наше время редкость. Советую всем деткам посетить просмотр.
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