Последнее время актеру Кеше страшно не везет. Он поссорился с отцом, расстался с любимой девушкой, потерял работу, а главное задолжал очень серьезным людям, которые то и дело грозятся его прикончить…

Внезапная смерть отца открывает выход из плачевного положения, ведь Кеша — единственный наследник отцовского состояния. Однако в завещании есть условие — он получит наследство только в том случае, если обзаведется семьей до своего сорокалетия, а оно наступит всего через месяц! Кажется, эта задача невыполнима, но находчивый герой справляется с ней, обретая не только богатство, но и подлинную любовь…