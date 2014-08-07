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Постер фильма Здрасьте, я ваш папа!
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Киноафиша Фильмы Здрасьте, я ваш папа!

Здрасьте, я ваш папа!

Zdraste, ya vash papa! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Последнее время актеру Кеше страшно не везет. Он поссорился с отцом, расстался с любимой девушкой, потерял работу, а главное задолжал очень серьезным людям, которые то и дело грозятся его прикончить…

Внезапная смерть отца открывает выход из плачевного положения, ведь Кеша — единственный наследник отцовского состояния. Однако в завещании есть условие — он получит наследство только в том случае, если обзаведется семьей до своего сорокалетия, а оно наступит всего через месяц! Кажется, эта задача невыполнима, но находчивый герой справляется с ней, обретая не только богатство, но и подлинную любовь…

Здрасьте, я ваш папа! - тизер
Здрасьте, я ваш папа!  тизер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 августа 2014
Дата выхода
7 августа 2014 Россия Кинография 12+
7 августа 2014 Беларусь
7 августа 2014 Казахстан
7 августа 2014 Украина
Производство Viper Group Production
Другие названия
Zdraste, ya vash papa!, Здрасьте, я ваш папа!
Режиссер
Владимир Чубриков
В ролях
Александр Демидов
Александр Демидов
Алексей Панин
Алексей Панин
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Мария Горбань
Мария Горбань
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.9
Оцените 10 голосов
4 IMDb
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Здрасьте, я ваш папа! - тизер
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