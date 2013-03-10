Ожидание, 2013

Когда лесной пожар охватывает небольшую сельскую общину в центральном Орегоне, сестры Анджела и Эмма оплакивают свою мать, которая только что умерла в своем доме после затяжной болезни. Через несколько мгновений после ее смерти Эмма получает странный телефонный звонок от женщины, которая сообщает ей, что их мать будет воскрешена, если они будут хранить ее тело в доме. Анджела быстро отвергает эту идею, но уступает настойчивости Эммы. Женщины начинают долгое ожидание воскресения своей матери, уже не понимая, где правда, а где вымысел.