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The Wait

Ожидание, 2013

2013 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда лесной пожар охватывает небольшую сельскую общину в центральном Орегоне, сестры Анджела и Эмма оплакивают свою мать, которая только что умерла в своем доме после затяжной болезни. Через несколько мгновений после ее смерти Эмма получает странный телефонный звонок от женщины, которая сообщает ей, что их мать будет воскрешена, если они будут хранить ее тело в доме. Анджела быстро отвергает эту идею, но уступает настойчивости Эммы. Женщины начинают долгое ожидание воскресения своей матери, уже не понимая, где правда, а где вымысел. 

  • В фильме звучит довольно редко используемая песня британской рок-группы The Cure под названием «Sugar Girl», обратная сторона их сингла «Just Like Heaven».
  • Актрисы Джена Мэлоун и Хлоя Севиньи ранее уже работали с режиссером и сценаристом фильма М. Блашем над его картиной  «В расположении». 
  • По словам режиссера, фильм рассказывает об измененных состояниях, вызванных горем. В то время, когда он писал сценарий фильма, его мать повторно посещала небольшой город на Гавайях, где она выросла. Внезапная трансформация в их отношениях вдохновила Бланша на многие сложные фантазии, изображенные в фильме. В нем он хотел исследовать ту «паузу» в жизни, то промежуточное пространство, где люди действуют из самых крайних эмоций. 

Две сестры, мать которых недавно скончалась, находятся в её доме. Загадочный звонок от медиума вводит их в состояние трепетного ожидания её вероятного воскрешения. Одна из них уверена в том, что чудо произойдёт, вторая же считала это бредом. Но, внезапно обретя настоящую любовь, и она поддаётся этой вере. Фантазия и реальность, мир мёртвых и мир живых, соперничество и понимание затягивают двух сестер в мистический водоворот…

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 февраля 2014
Премьера в мире 10 марта 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик P&I Films
Режиссер
М. Блаш
В ролях
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Люк Граймс
Люк Граймс
Майкл О’Киф
Джош Хэмилтон
Джош Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ожидание 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Крайне странный фильм. В итоге не понятно, что произошло. Не ну как бы есть предположения, но не факт. Достаточно атмосферный получился пейзаж, да и… Читать дальше…
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