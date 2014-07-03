Отныне и вовек, 2014

Лето 1941, Гавайи. Немногословный рядовой американской армии Роберт Прюитт, влюбленный в девушку легкого поведения, терпит нападки со стороны офицера Холмса, поскольку отказался вступить в клуб боксеров – год назад он покалечил близкого ему человека. Сержант Милт Уорден мучается из-за привязанности к жене офицера, Карен, которая готова развестись со своим мужем только в том случае, если Милт продвинется по службе. А рядовой Анджело Маджио, тем временем, вынужден подрабатывать не совсем законным способом…

Чем же закончится личная история каждого из военных?