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Отныне и вовек
Киноафиша Фильмы Отныне и вовек
From Here To Eternity

Отныне и вовек, 2014

2014 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Лето 1941, Гавайи. Немногословный рядовой американской армии Роберт Прюитт, влюбленный в девушку легкого поведения, терпит нападки со стороны офицера Холмса, поскольку отказался вступить в клуб боксеров – год назад он покалечил близкого ему человека. Сержант Милт Уорден мучается из-за привязанности к жене офицера, Карен, которая готова развестись со своим мужем только в том случае, если Милт продвинется по службе. А рядовой Анджело Маджио, тем временем, вынужден подрабатывать не совсем законным способом…

Чем же закончится личная история каждого из военных?

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 16 декабря 2014
Премьера в мире 3 июля 2014
Возраст 16+
Режиссер
Тамара Харви
В ролях
Дариус Данеш
Сьюбан Харрисон
Дэвид Столлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отныне и вовек 2 постера
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