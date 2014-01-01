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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
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Киноафиша Фильмы Сергей Эйзенштейн — архитектор кино

Сергей Эйзенштейн — архитектор кино, 2014

2014 / Россия
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Продолжительность 26 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 января 2014
Премьера в мире 1 января 2014
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Тютин
В ролях
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
Все актеры и съемочная группа
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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2022, США, боевик, триллер
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