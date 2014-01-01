Сергей Эйзенштейн — архитектор кино, 2014

Жанр: документальный короткометражный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 26 минут Год выпуска 2014 Премьера в России 1 января 2014 Премьера в мире 1 января 2014 Возраст 16+ Режиссер Сергей Тютин В ролях Сергей Эйзенштейн Все актеры и съемочная группа

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