Превосходство, 2014

Выдающийся исследователь в области изучения Искусственного Интеллекта Доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, и в то же время сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы остановить его.

Однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обратного и становятся невольными участниками становления его абсолютного превосходства. Для его жены Эвелин и лучшего друга Макса Вотерса, тоже ученых-исследователей, встает вопрос должны ли они продолжать этот эксперимент.

Их худшие опасения претворяются в жизнь, когда жажда знаний Уилла переходит в неконтролируемую жажду власти, и предугадать к чему это приведет уже невозможно. Становится с ужасающей ясностью понятно, что способа остановить Уилла скорее всего нет