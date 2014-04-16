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Transcendence

Превосходство, 2014

2014 / Великобритания / США / Китай
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Доктор Уилл Кастер — ведущий исследователь в области искусственного интеллекта, работающий над созданием разумной машины, сочетающей коллективный разум, набитый всей известной информацией, с полным спектром человеческих эмоций. Его весьма противоречивые эксперименты сделали его знаменитостью. Но они также превратили его в главную мишень антитехнологических экстремистов — и они делают все возможное, чтобы его остановить…

  • Действие происходит в 2021 году.
  • Кристофер Нолан наблюдал за проектом, пока заканчивал «Темный рыцарь: Возрождение легенды», прежде чем взяться за «Интерстеллар», полагая, что эта картина «идеальна» для дебюта Уолли Пфистера в качестве режиссера.
  • Когда Эвелин занимается заселением в отель, зарезервированный для нее Уиллом после трансценденции, она сообщает регистратору, что имеет бронь под именем «Тьюринг». Упоминание этого нестандартного британского математиком и ученого-компьютерщика неслучайно. Он сформировал занятный тест, названный в его честь —  испытуемый общается с партнером-человеком и компьютерной программой без визуального контакта. Ему предстоит разобраться, кто из собеседников не ИИ.
  • Моргану Фримэну, Ребекке Холл, Киллиану Мерфи, Джошу Стюарту, Лукасу Хаасу и кастинг-директору Джону Папсидере Пфистер знаком как оператор Нолана, и ранее они работали с ним. 
  • Автомобиль, организованный Эвелин для перевозки Джозефа и агента Бьюкенена после их визита в центр обработки данных Брайтвуда — это экологически безупречная модель Nissan LEAF с нулевым уровнем загрязнения атмосферы.

Выдающийся исследователь в области изучения Искусственного Интеллекта Доктор Уилл Кастер работает над созданием компьютера, который сможет собрать в себе все знания и опыт, накопленные человечеством. Достаточно спорные эксперименты, проводимые Уиллом, прославили его, и в то же время сделали основной целью радикальной анти-технологической группировки. Экстремисты делают все возможное, чтобы остановить его.

Однако в своих попытках уничтожить Уилла они добиваются обратного и становятся невольными участниками становления его абсолютного превосходства. Для его жены Эвелин и лучшего друга Макса Вотерса, тоже ученых-исследователей, встает вопрос должны ли они продолжать этот эксперимент.

Их худшие опасения претворяются в жизнь, когда жажда знаний Уилла переходит в неконтролируемую жажду власти, и предугадать к чему это приведет уже невозможно. Становится с ужасающей ясностью понятно, что способа остановить Уилла скорее всего нет

7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 мая 2014
Премьера в мире 16 апреля 2014
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Уолли Пфистер
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Кейт Мара
Кейт Мара
Морган Фриман
Морган Фриман
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Пол Беттани
Пол Беттани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Превосходство 9 постеров
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«Говорят, в Бостоне еще есть электричество, а в Денвере – работающие телефоны», – меланхолически замечает голос Пола Беттани, пока зрачок камеры вглядывается в жизнерадостную растительность посреди мегаполисов и в то, как некий молодой человек непринужденно подпирает дверь ноутбуком, который теперь ни на что другое не годен. «Техногенный апокалипсис, не иначе», – смекает догадливый зритель. И точно: вскоре выясняется, что еще пять лет назад все…
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patish 16 февраля 2016, 15:19
В основном встречаю комментарии к этому фильму на тему, которую нелепо пытались подать в этом фильме, "технологии это плохо, так как… Читать дальше…
Очевидец 16 февраля 2016, 02:28
Не хватает оригинальности в сюжете и он местами подвисает - из-за этого фильм становится скучным и невозможно по ходу действия понять, что это всё… Читать дальше…
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