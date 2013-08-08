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Виджай и я Виджай и я
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Vijay and I

Виджай и я, 2014

2014 / Германия / Бельгия / Люксембург
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Вильгельм Уайлдер — талантливый актер из Нью-Йорка, изображающий в детском сериале несчастного зеленого кролика. Он чувствует себя неудачником, но относится к этому с самоиронией. Это продолжается до тех пор, пока его жена, дочь и близкие друзья забывают про его 40-летний День Рождения. После этого недоразумения Вильгельм обижен буквально на весь мир. В суматохе после дорожного происшествия все его окружение полагает, что он мертв. Вместо того, чтобы исправить ситуацию, он решает воплотить в жизнь свою фантазию и побывать на собственных похоронах. Здесь то он и узнает, что о нем думают и говорят на самом деле.

С помощью своего лучшего друга Радиуса, владельца индийского ресторана, Вильгельм перевоплощается в Виджая Сингха, красивого индийского джентельмена, с тюрбаном и белой бородой. После своей «кончины» он узнает много нового о себе. Вдобавок, его недавно овдовевшая, красивая жена Джулия начинает проявлять нездоровый романтический интерес к изящному, сексуальному индийскому незнакомцу. Вильгельму придется столкнуться с невероятной проблемой: всем нравится Виджай, прежде всего — ему самому, даже больше, чем когда-либо он нравился самому себе…

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 23 октября 2014
Премьера в мире 8 августа 2013
Возраст 18+
Прокатчик Манометр
Режиссер
Сэм Гарбарски
Сэм Гарбарски
В ролях
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Дэнни Пуди
Дэнни Пуди
Катрин Миссал
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Виджай и я 3 постера
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