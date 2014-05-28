Я закопаю тебя, 2014

Сорокалетний Джо, – талантливый маклер, но плохой семьянин, и теплые чувства в нем пробуждают только деньги. У Джо есть все, чего можно желать: огромный дом, шикарная машина, и все, чего ему не хватает – это свое поле для гольфа. К сожалению, его планам мешает единственная соседка Джо, гадкая старуха по имени Бланш. В надежде избавиться от нее, он проникает в соседский колодец, чтобы перекрыть воду, но его веревочная лестница обрывается, и герой остается глубоко на дне...