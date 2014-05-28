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Я закопаю тебя Я закопаю тебя
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Je te survivrai

Я закопаю тебя, 2014

2014 / Бельгия / Франция
4.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Сорокалетний Джо, – талантливый маклер, но плохой семьянин, и теплые чувства в нем пробуждают только деньги. У Джо есть все, чего можно желать: огромный дом, шикарная машина, и все, чего ему не хватает – это свое поле для гольфа. К сожалению, его планам мешает единственная соседка Джо, гадкая старуха по имени Бланш. В надежде избавиться от нее, он проникает в соседский колодец, чтобы перекрыть воду, но его веревочная лестница обрывается, и герой остается глубоко на дне...

  • Песня, которую Джо слушает в своей машине, это известная композиция «Big In Japan», дебютный сингл от немецкой синтипоп-группы Alphaville.
  • Идея фильма родилась весьма необычным образом: глядя на глубокий колодец в своем саду, режиссер и сценарист картины Сильвестр Сбилле задался вопросом, что бы он сделал, если бы когда-нибудь случайно в него упал. 
  • Рено Раттен изначально должен был сыграть роль Джо, но ему пришлось отказаться от участия в проекте из-за полученной на других съемках травмы. Джонатан Заккаи сначала отказался от роли, но после долгих раздумий все-таки принял ее. 
  • Для облегчения съемок декорация колодца была построена в студийном павильоне. Греческий ресторан, где беседуют герои, расположен в Буж, к северу от Намюра.

Джо совершенно невыносимый, но обаятельный агент по продаже недвижимости — гениален в своем деле, может продать сарай по цене особняка эпохи Возрождения. Едва Джо перебирается в тихий домик загород и у него наступает спокойное затишье, в его размеренную жизнь врывается вздорная старушка-соседка с выводком блохастых кошек и постоянными истериками по утрам и вечерам. В довершение всего, Джо ненавидит вредную соседку ровно так же, как и она его. Решив разделаться со старухой, Джо сталкивается с неожиданным препятствием — бабушка, судя по всему, бессмертна.

4.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 28 мая 2014
Возраст 18+
Прокатчик P&I Films
Бюджет €2 000 000
Режиссер
Сильвестр Сбилье
В ролях
Лорен Капеллуто
Лорен Капеллуто
Давид Муржиа
Таня Гарбарски
Айлин Йай
Бен Рига
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я закопаю тебя 2 постера
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Я закопаю тебя смотреть онлайн

Я закопаю тебя
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