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7-ой гном 7-ой гном
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Der 7bte Zwerg

7-ой гном, 2014

2014 / Германия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

В замке Фантабулараса большой переполох: принцесса Роза празднует свой 18-й день рождения. Приняты самые строгие меры безопасности, ведь злобная Колдунья Делламорта, которая прокляла Розу на ее крестинах, не позволит проклятию раствориться в воздухе.

Семеро гномов - Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и Бобо - ничего не знают об этом, когда отправляются на праздник в замок, мечтая повеселиться… Бобо, самый маленький гном, случайно запускает тайный механизм в кольце Колдуньи, и принцесса вместе со всеми гостями замерзает. Гномы спасаются в самую последнюю секунду. Теперь, чтобы все исправить, им придется отправиться в опасное путешествие и найти возлюбленного принцессы, похищенного драконом злобной Делламорты.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 28 августа 2014
Премьера онлайн 31 декабря 2014
Премьера в мире 28 августа 2014
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Борис Альинович
В ролях
Отто Ваалкес
Нина Хаген
Борис Альинович
Норберт Хейстеркамп
Густав-Петер Велер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма 7-ой гном 3 постера
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