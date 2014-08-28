7-ой гном, 2014

В замке Фантабулараса большой переполох: принцесса Роза празднует свой 18-й день рождения. Приняты самые строгие меры безопасности, ведь злобная Колдунья Делламорта, которая прокляла Розу на ее крестинах, не позволит проклятию раствориться в воздухе.

Семеро гномов - Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и Бобо - ничего не знают об этом, когда отправляются на праздник в замок, мечтая повеселиться… Бобо, самый маленький гном, случайно запускает тайный механизм в кольце Колдуньи, и принцесса вместе со всеми гостями замерзает. Гномы спасаются в самую последнюю секунду. Теперь, чтобы все исправить, им придется отправиться в опасное путешествие и найти возлюбленного принцессы, похищенного драконом злобной Делламорты.