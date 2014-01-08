Навязчивые ритмы, 2013

Талантливая пианистка Марго безоглядно влюбляется в архитектора Фурио. Оставив музыкальную карьеру, женщина посвящает все свое время возлюбленному, который вскоре становится ее законным мужем. Несколько лет эта красивая пара наслаждается обществом друг друга, но когда шквал страсти стихает, Фурио возвращается к работе и строит грандиозные планы на будущее. Мужчина настолько поглощен своими идеями, так стремится воплотить их в жизнь, что жена отходит для него на второй план. Марго не может смириться с таким положением дел, ведь ради Фурио она пожертвовала всем. Ситуация накаляется еще больше, когда за героиней начинает ухаживать друг Фурио…