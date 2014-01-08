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Навязчивые ритмы Навязчивые ритмы
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Cadences obstinées

Навязчивые ритмы, 2013

2013 / Франция / Португалия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Талантливая пианистка Марго безоглядно влюбляется в архитектора Фурио. Оставив музыкальную карьеру, женщина посвящает все свое время возлюбленному, который вскоре становится ее законным мужем. Несколько лет эта красивая пара наслаждается обществом друг друга, но когда шквал страсти стихает, Фурио возвращается к работе и строит грандиозные планы на будущее. Мужчина настолько поглощен своими идеями, так стремится воплотить их в жизнь, что жена отходит для него на второй план. Марго не может смириться с таким положением дел, ведь ради Фурио она пожертвовала всем. Ситуация накаляется еще больше, когда за героиней начинает ухаживать друг Фурио…

  • Режиссером картины выступила легендарная французская актриса Фанни Ардан. “Навязчивые ритмы” - ее вторая полнометражная режиссерская работа. 
  • По словам Фанни Ардан, при работе над фильмом источником вдохновения для нее послужила цитата Маргерит Дюрас: “Ожидание любви и есть сама любовь”.
  • Небольшую роль в фильме исполнил британский певец Мика, с которым Фанни Ардан связывает многолетняя дружба. В свое время актриса появилась в одном из клипов Мики, а затем пригласила его принять участие в съемках “Навязчивых ритмов”.

Марго отказалась от блестящей музыкальной карьеры ради отношений с Фурио, и теперь старается сохранить то, что осталось от их прежней любви. Одновременно с этим ее возлюбленный Фурио пытается закончить реставрацию старинного дворца, но задача оказывается невыполнимой из-за бесконечных преград, возникающих на его пути.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера в мире 8 января 2014
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Фанни Ардан
Фанни Ардан
В ролях
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Франко Неро
Франко Неро
Тудор Истодор
Тудор Истодор
Рикардо Перейра
Йохан Лейзен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Навязчивые ритмы 3 постера
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