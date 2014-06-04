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Мачо и ботан 2, 2014

2014 / США
6.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Два подростка-переростка — офицеры Дженко и Шмидт — должны поработать под прикрытием, внедрившись в местный колледж. На месте выясняется, что первого тянет к футболу, второго — к изящным искусствам. То ли дело раскрывать, то ли отношения выяснять…

  • В погоне за Призраком Дженко говорит: «Да пошли вы, голуби!». Это отсылка к первой части франшизы, когда они со Шмидтом выпустили на выпускном балу ящик голубей.
  • На одном из постеров в комнате Майи в студенческом общежитии изображена группа Devo. Ее вокалист Марк Мазерсбо написал музыку к этой ленте.
  • На странице Шмидта в Facebook видно, что он лайкнул фотографию Молли Трейси. Это его любовный интерес из первого фильма.
  • Во время весенних каникул героев в Пуэрто в Мексике ресторан, куда они заходят, называется Gringos Pendejos, что примерно переводится как «Тупые америкосы».
  • «Статуя яичек» в саду скульптур — это отсылка к реально существующей статуе мужских тестикул в университете Тьюлейн, где проходили съемки. Пляжные сцены снимали в отеле San Juan Marriott, Кондадо, Пуэрто-Рико. В этом же месте сняты эпизоды с вертолетом.
  • Ходили слухи, что Брэд Питт сыграл в картине эпизодическую роль, однако после выхода в прокат выяснилось — фейк.

Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием в местном колледже. Однако когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают сомневаться в их товариществе…

6.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 3 июля 2014
Премьера в мире 4 июня 2014
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Фил Лорд
Фил Лорд
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Джона Хилл
Джона Хилл
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Все актеры и съемочная группа
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Мачо и ботан 2

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lil 17 февраля 2016, 15:48
Ладно. Напишу свое мнение. Вчера побывала. Пропаганды никакой не узрела (почему отечественному зрителю кругом она мерещится не понятно,… Читать дальше…
fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Ну, я видимо сочувствующий гей, потому что фильм понравился.
Легкий, летний, отдыхательный и расслабляющий.
Парочка Татум и Хилл супер. Реально… Читать дальше…
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