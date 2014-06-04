Мачо и ботан 2, 2014

Два подростка-переростка — офицеры Дженко и Шмидт — должны поработать под прикрытием, внедрившись в местный колледж. На месте выясняется, что первого тянет к футболу, второго — к изящным искусствам. То ли дело раскрывать, то ли отношения выяснять…
Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под прикрытием в местном колледже. Однако когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает в богемную среду, они начинают сомневаться в их товариществе…
Легкий, летний, отдыхательный и расслабляющий.
Парочка Татум и Хилл супер. Реально… Читать дальше…