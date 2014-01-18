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Скоро в прокате «Живая ярость»
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Ангелы получше
6.0
Ангелы получше
, 2014
The Better Angels
США / драма, биография, исторический / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
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Места съёмок
6.0
Ангелы получше
Трейлер
Трейлер
В ролях
Уэс Бентли
Mr. Crawford
Диана Крюгер
Sarah Lincoln
Джейсон Кларк
Tom Lincoln
Брит Марлинг
Nancy Lincoln
Джэми Харольд
Лола Кук
Braydon Denney
Abe
Cameron Williams
Dennis
McKenzie Blankenship
Sally
Ryan McFall
Johnny
Madison Stiltner
Matilda
Bruce Bayard
Uncle Thomas
Режиссер
А.Дж. Эдвардс
Сценарист
А.Дж. Эдвардс
Композитор
Hanan Townshend
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
18 января 2014
Дата выхода
18 января 2014
Россия
16+
8 февраля 2014
Германия
18 января 2014
Казахстан
18 января 2014
США
18 января 2014
Украина
13 апреля 2022
Франция
MPAA
PG
Сборы в мире
$70 918
Производство
Brothers K Productions
Другие названия
The Better Angels, Green Blade Rising, Jobb angyalok, Sous l'aile des anges, Świętsze od aniołów, Ангелы получше, 베터 앤젤스, 少年林肯
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
13
голосов
6
IMDb
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