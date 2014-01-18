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Постер фильма Ангелы получше
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Ангелы получше - Трейлер
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6.0

Ангелы получше

, 2014
The Better Angels
США / драма, биография, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ангелы получше
6.0
Ангелы получше - Трейлер
Ангелы получше  Трейлер

В ролях

Уэс Бентли
Уэс Бентли
Mr. Crawford
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Sarah Lincoln
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Tom Lincoln
Брит Марлинг
Брит Марлинг
Nancy Lincoln
Джэми Харольд
Лола Кук
Braydon Denney
Abe
Cameron Williams
Dennis
McKenzie Blankenship
Sally
Ryan McFall
Johnny
Madison Stiltner
Matilda
Bruce Bayard
Uncle Thomas
Режиссер А.Дж. Эдвардс
Сценарист А.Дж. Эдвардс
Композитор Hanan Townshend
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 18 января 2014
Дата выхода
18 января 2014 Россия 16+
8 февраля 2014 Германия
18 января 2014 Казахстан
18 января 2014 США
18 января 2014 Украина
13 апреля 2022 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $70 918
Производство Brothers K Productions
Другие названия
The Better Angels, Green Blade Rising, Jobb angyalok, Sous l'aile des anges, Świętsze od aniołów, Ангелы получше, 베터 앤젤스, 少年林肯

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Ангелы получше - Трейлер
Ангелы получше Трейлер
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саундтрек фильма Ангелы получше

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