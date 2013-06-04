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Постер фильма Параджанов
Постер фильма Параджанов
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Параджанов

Параджанов

Paradzhanov 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.
Параджанов - трейлер
Параджанов  трейлер
Страна Украина / Франция / Грузия / Армения
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 4 июня 2013
Дата выхода
8 мая 2014 Россия Cinema Prestige
8 мая 2014 Беларусь
8 мая 2014 Казахстан
3 октября 2013 Украина
7 января 2015 Франция
Бюджет €1 980 000
Производство Interfilm Production Studio, Araprod, ARTE
Другие названия
Paradzhanov, Paradjanov, Параджанов, Der Paradschanow-Skandal, Je Paradjanov - soviétique artiste, Le scandale Paradjanov, Le scandale Paradjanov ou la vie tumultueuse d'un artiste soviétique, Paradjanov: Lover of Beauty, Paradżanow
Режиссер
Серж Аведикян
Елена Фетисова
В ролях
Серж Аведикян
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Чичо 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм. Хорошо , мазками, схватили характер Параджанова. Фильм легко смотрится при всей драматичности происходящего на экране. Нахожусь под впечатлением. Спасибо авторам!
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