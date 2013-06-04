Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.
ПроизводствоInterfilm Production Studio, Araprod, ARTE
Другие названия
Paradzhanov, Paradjanov, Параджанов, Der Paradschanow-Skandal, Je Paradjanov - soviétique artiste, Le scandale Paradjanov, Le scandale Paradjanov ou la vie tumultueuse d'un artiste soviétique, Paradjanov: Lover of Beauty, Paradżanow