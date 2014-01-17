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Рыбалка без сетей Рыбалка без сетей
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Fishing Without Nets

Рыбалка без сетей, 2014

2014 / США / Кения
6.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

В Сомали наделенный твердыми принципами молодой муж и отец Абди решает заняться пиратством, чтобы иметь возможность содержать семью. Пока его жена и ребенок ждут своего кормильца в Йемене, устаревший и хрупкий спутниковый телефон остается единственной его связью с теми, кто ему дорог. Абди в компании других пиратов отправляется в открытое море и вместе с ними захватывает французское нефтеналивное судно, за которое они требуют огромный выкуп. Во время длительного и изнурительного периода ожидания денег Абди устанавливает гипотетические дружеские отношения с одним из заложников. Когда же некоторые из пиратов его «команды» обращаются к насилию, Абди вынужден принимать решения, которые определят его дальнейшую судьбу.

6.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 января 2014
Премьера в мире 17 января 2014
Возраст 18+
Режиссер
Каттер Ходиерне
В ролях
Эрик Годон
Эрик Годон
Идил Ибрахим
Реда Катеб
Реда Катеб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рыбалка без сетей 1 постер
Сандэнс Премия за режиссуру – драма
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