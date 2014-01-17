Рыбалка без сетей, 2014

В Сомали наделенный твердыми принципами молодой муж и отец Абди решает заняться пиратством, чтобы иметь возможность содержать семью. Пока его жена и ребенок ждут своего кормильца в Йемене, устаревший и хрупкий спутниковый телефон остается единственной его связью с теми, кто ему дорог. Абди в компании других пиратов отправляется в открытое море и вместе с ними захватывает французское нефтеналивное судно, за которое они требуют огромный выкуп. Во время длительного и изнурительного периода ожидания денег Абди устанавливает гипотетические дружеские отношения с одним из заложников. Когда же некоторые из пиратов его «команды» обращаются к насилию, Абди вынужден принимать решения, которые определят его дальнейшую судьбу.