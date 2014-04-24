Газгольдер: Фильм, 2014

Главные герои фильма, группа молодых друзей под предводительством Басты, решает оставить свой след в истории. Для этого они основывают музыкальный лейбл и начинают делать свою музыку. Однако вместе с успехом в ребятам приходят и проблемы: коррумпированные полицейские и чиновники жаждут урвать свой кусок прибыли. Тогда силами своего творчества герои начинают противостоять злодеям.
У Басты и его друзей произошел серьезный конфликт с могущественным кланом силовиков. Ребятам предстоит найти выход из сложившейся ситуации, включив всю мощь творческой энергии.