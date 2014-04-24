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GazGolder

Газгольдер: Фильм, 2014

2014 / Россия
6.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Главные герои фильма, группа молодых друзей под предводительством Басты, решает оставить свой след в истории. Для этого они основывают музыкальный лейбл и начинают делать свою музыку. Однако вместе с успехом в ребятам приходят и проблемы: коррумпированные полицейские и чиновники жаждут урвать свой кусок прибыли. Тогда силами своего творчества герои начинают противостоять злодеям. 

  • Идея создания фильма возникла совершенно спонтанно: у участников музыкального лейбла «Газгольдер» были средства, много музыки и идея для сценария, которые они и решили превратить в кино. Сценарий фильма создавали, ориентируясь на собственную жизнь: по утверждениям авторов, фильм на 80% состоит из реальных событий. 
  • Несмотря на каждую хаотичность сюжета фильма, на самом деле он имеет четко продуманную и строгую структуру: он распадается на 20 самостоятельных клипов, все из которых плотно переплетены друг с другом посредством отсылок и аллюзий.
  • Главной сложностью, с которой участники лейбла столкнулись на съемках, было отыграть самих себя – так, чтобы это не выглядело фальшиво. Поэтому в основном все диалоги были импровизированы прямо на съемочной площадке: актеры зачитывали по бумажке текст, который они только что написали. 
     

У Басты и его друзей произошел серьезный конфликт с могущественным кланом силовиков. Ребятам предстоит найти выход из сложившейся ситуации, включив всю мощь творческой энергии.

6.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 24 апреля 2014
Премьера в мире 24 апреля 2014
Возраст 16+
Прокатчик DreamTeam
Режиссер
Иван Курский
В ролях
Баста
Баста
Гуф
Гуф
Тати
Олег Груз
Олег Груз
Витя АК
Все актеры и съемочная группа
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Газгольдер: Фильм
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kuznetsovs 2 апреля 2015, 12:51
Ухахахахахахахахаха... вся мощь творческой энергии)))))))))
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:08
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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27 голосов
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