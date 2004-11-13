Белый алмаз, 2004

Херцог интересен как режиссер, как человек, который пристально и безоценочно следит за тем, куда может привести человека его мечта, его устремление. Вслед за Ницше, который считал человека промежуточным звеном в эволюции, я скажу, что человек — динамичная система. Он может развиваться куда угодно. Индуистская картина мира говорит о существовании многих миров, в которых обитают самые различные существа — от примитивных до высокоразвитых, от демонических до божественных.



Но только человеческая жизнь считается наиболее ценной, потому что здесь можно изменить ситуацию, отсюда можно попасть из одних миров в другие. Это своего рода перевалочная станция, транспортный узел на просторах Вселенной. Потому-то мы и не можем стоять на месте. Нас все время куда-то влечет, мы все время хотим стать кем-то. Сухопутное существо человек то хочет плавать, то летать. Как герой фильма Вернера Херцога «Белый бриллиант», который с детства хотел летать — парить над лесами, пролетать под мостами, плавно огибая строения и деревья. Он задумал построить воздушный корабль типа воздушного шара и испытать его над джунглями Южной Америки. Первая попытка оказалась неудачной. Второй попытке как раз и посвящен фильм Херцога.