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Белый алмаз
Киноафиша Фильмы Белый алмаз
The White Diamond

Белый алмаз, 2004

2004 / Германия / Великобритания / Япония
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Херцог интересен как режиссер, как человек, который пристально и безоценочно следит за тем, куда может привести человека его мечта, его устремление. Вслед за Ницше, который считал человека промежуточным звеном в эволюции, я скажу, что человек — динамичная система. Он может развиваться куда угодно. Индуистская картина мира говорит о существовании многих миров, в которых обитают самые различные существа — от примитивных до высокоразвитых, от демонических до божественных.

Но только человеческая жизнь считается наиболее ценной, потому что здесь можно изменить ситуацию, отсюда можно попасть из одних миров в другие. Это своего рода перевалочная станция, транспортный узел на просторах Вселенной. Потому-то мы и не можем стоять на месте. Нас все время куда-то влечет, мы все время хотим стать кем-то. Сухопутное существо человек то хочет плавать, то летать. Как герой фильма Вернера Херцога «Белый бриллиант», который с детства хотел летать — парить над лесами, пролетать под мостами, плавно огибая строения и деревья. Он задумал построить воздушный корабль типа воздушного шара и испытать его над джунглями Южной Америки. Первая попытка оказалась неудачной. Второй попытке как раз и посвящен фильм Херцога.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 13 января 2014
Премьера в мире 13 ноября 2004
Возраст 16+
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
В ролях
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый алмаз 2 постера
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