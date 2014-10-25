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Реверберация Реверберация
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Реверберация, 2015

2015 / Россия
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр сериала «Территория», а также фильмов«Беглецы» и «Захар» Константин Сухарьков выпускает свой новый фильм «Реверберация». В картине снялись такие актёры, как Артур Ваха («Ты у меня одна», «Небесный суд»), Юрий Ицков («Время первых», «Итальянец», «Батальонъ»), Наталья Высочанская («Человек у окна», сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны 3»), Вадим Сквирский (сериалы «Романовы», «Ладога») и другие.

В центре сюжета ленты «Реверберация» окажется работник страховой компании Олег Когий. Вместе с женой Ольгой он решает провернуть одну махинацию со страховым полисом, воспользовавшись служебным положением героя. Для этого им приходится застраховать жизнь Олега на крупную сумму и взять несколько кредитов в банках, где известно, что он является сотрудником страховой компании...

- «Реверберация» - это третий фильм Константина Сухарькова

- Премьера фильма «Реверберация» состоялась в 2015 году

- Юрий Ицков и Артур Ваха оба снимались в картине «Небесный суд»

Сотрудник страховой компании Олег Когий, вместе со своей женой Ольгой, решают использовать служебное положение Олег и придумывают аферу со страховым полисом. Они страхуют жизнь Олега на большую сумму, попутно берут кредиты в нескольких банках где Олега Когия знают как представителя страховой компании.

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 октября 2014
Премьера в мире 25 октября 2014
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Константин Сухарьков
Константин Сухарьков
В ролях
Артур Ваха
Артур Ваха
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Вадим Сквирский
Вадим Сквирский
Алексей Одинг
Алексей Одинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реверберация 1 постер
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­­Олег Когий — рядовой сотрудник условной известной московской страховой компании. День ото дня ему приходится выполнять одну и ту же черновую работу, довольствуясь мизерной зарплатой и скотским отношением со стороны начальства и клиентуры. А между тем последние получают сказочные по сравнению с его окладом выплаты. Этот факт прожигает в его терпении огромную желчную дыру. Благодаря служебному положению и богатому сопутствующему опыту в страховой сфере Олег вместе со своей женой…
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