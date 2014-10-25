Реверберация, 2015

Режиссёр сериала «Территория», а также фильмов«Беглецы» и «Захар» Константин Сухарьков выпускает свой новый фильм «Реверберация». В картине снялись такие актёры, как Артур Ваха («Ты у меня одна», «Небесный суд»), Юрий Ицков («Время первых», «Итальянец», «Батальонъ»), Наталья Высочанская («Человек у окна», сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны 3»), Вадим Сквирский (сериалы «Романовы», «Ладога») и другие.

В центре сюжета ленты «Реверберация» окажется работник страховой компании Олег Когий. Вместе с женой Ольгой он решает провернуть одну махинацию со страховым полисом, воспользовавшись служебным положением героя. Для этого им приходится застраховать жизнь Олега на крупную сумму и взять несколько кредитов в банках, где известно, что он является сотрудником страховой компании...