Нью-Йорк, 1974 г. После многих лет, проведенных в тюрьме по обвинению в убийстве, 50-летний Крис освобожден за примерное поведение. У дверей тюрьмы его поджидает младший брат Фрэнк — многообещающий полицейский. Братьев разделяет не только выбор «карьеры», но и взгляды на жизнь, и детское соперничество… Фрэнк надеется, что Крис изменился, и хочет дать ему шанс: находит ему жилье, работу, помогает возобновить отношения с детьми и бывшей женой Моникой. Однако несмотря на все усилия, Крис вновь берется за старое. Для Фрэнка это — последнее предательство. Больше он ничего не сделает для брата. Но слишком поздно… Из судьбы переплелись навсегда.

Развернуть