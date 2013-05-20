Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Кровные узы

Кровные узы

Blood Ties 18+
О фильме

Нью-Йорк, 1974 г. После многих лет, проведенных в тюрьме по обвинению в убийстве, 50-летний Крис освобожден за примерное поведение. У дверей тюрьмы его поджидает младший брат Фрэнк — многообещающий полицейский. Братьев разделяет не только выбор «карьеры», но и взгляды на жизнь, и детское соперничество… Фрэнк надеется, что Крис изменился, и хочет дать ему шанс: находит ему жилье, работу, помогает возобновить отношения с детьми и бывшей женой Моникой. Однако несмотря на все усилия, Крис вновь берется за старое. Для Фрэнка это — последнее предательство. Больше он ничего не сделает для брата. Но слишком поздно… Из судьбы переплелись навсегда.
Кровные узы - международный трейлер без цензуры
Кровные узы  международный трейлер без цензуры
Страна США / Франция
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 1 мая 2014
Премьера в мире 20 мая 2013
Дата выхода
10 апреля 2014 Россия Top Film Distribution 16+
20 марта 2014 Австралия
29 октября 2013 Бельгия
20 марта 2014 Великобритания
22 сентября 2013 Германия
22 августа 2013 Дания
29 октября 2013 Ирландия
20 мая 2013 Казахстан
8 сентября 2013 Канада
13 марта 2014 Колумбия
31 октября 2013 Мексика
30 октября 2013 Нидерланды
22 августа 2013 Норвегия
24 апреля 2014 Португалия
21 марта 2014 США
20 мая 2013 Украина
28 октября 2013 Франция
21 сентября 2013 Швейцария
10 апреля 2014 Эстония
MPAA R
Бюджет $25 500 000
Сборы в мире $2 566 435
Производство Trésor Films, Worldview Entertainment, Caneo Films
Другие названия
Blood Ties, Laços de Sangue, Asinssaites, Blood Ties - La legge del sangue, Kan Bağları, Kishre'i dam, Kraujo rysiai, Krvne veze, Krvne vezi, Lazos de sangre, Legături de sânge, Liens de sang, Llaços de sang, Máu Mủ, Pokrevní pouto, Pokrvné puto, Pokrvný zväzok, Rivals, Vereside, Vérkötelék, Więzy krwi, Ο νόμος του αίματος, Крвне везе/Krvne veze, Кровні узи, Кровные узы, Кръвни връзки, マイ・ブラザー 哀しみの銃弾, 烈血風雲
Режиссер
Гийом Кане
Гийом Кане
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Зои Салдана
Зои Салдана
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Цитаты
Leon [сыну, Фрэнку] Слушай, твоя мать... твоя мать была сук#. Она была настоящей сук#. Она каждый день избивала твоего брата и сестру всем, что попадалось под руку. Она была жестокой пьяницей, извращённой чёртовой шлюхой.
Кровные узы - международный трейлер без цензуры
Кровные узы Международный трейлер без цензуры
Кровные узы - отрывок 1
Кровные узы Отрывок 1
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
