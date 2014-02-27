Главный герой истории – Алексей, талантливый программист из Новосибирска, приезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба под названием «Спираль». Как новичку ему крупно везет, и он выигрывает одну экстремальную игру клуба за другой, получая сумасшедшие гонорары. В него влюбляется такая девушка, о какой он даже не мог мечтать.

Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности – его обвиняют в ограблении банка, любимая девушка не верит в его невиновность, и в довершении всего его пытаются…