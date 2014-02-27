Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Спираль
Постер фильма Спираль
Постер фильма Спираль
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Спираль

Спираль

Spiral 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Алексей решает покорить столицу. Талантливый программист надеется получить работу в серьезной фирме, чтобы хорошо зарабатывать. Чтобы познакомиться с нужными людьми, он становится членом элитного клуба любителей экстрима. Его участники рискуют жизнями, участвуя в опасных играх. Главному герою везет, как многим новичкам. Он проходит одно испытание за другим и вскоре переходит дорогу бывшему победителю – Стасу. Вскоре молодого человека обвинят в ограблении и попытаются убить.

  • В сценарии было прописано множество сцен с уникальными трюками. Некоторые из них так и не вошли в итоговый монтаж. Например, исключили эпизод, в котором парашютисты на полном ходу прыгают с пикапа. Константин Крюков рассказал о том, что это был один из самых опасных кадров, поскольку ветер в месте съемки был непредсказуемым. Актер выполнил большую часть трюка, лишь сам прыжок совершил каскадер.
  • Для режиссера Алексея Волгина картина стала дебютом в большом кино. До этого он занимался только телевизионными проектами.
  • Продюсировал фильм центр Ренаты Пиотровски. Она снялась в нем в небольшой роли.
  • Съемки велись в столице. Съемочная группа использовала множество реально существующих локаций Москвы.

Главный герой истории – Алексей, талантливый программист из Новосибирска, приезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба под названием «Спираль». Как новичку ему крупно везет, и он выигрывает одну экстремальную игру клуба за другой, получая сумасшедшие гонорары. В него влюбляется такая девушка, о какой он даже не мог мечтать.

Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности – его обвиняют в ограблении банка, любимая девушка не верит в его невиновность, и в довершении всего его пытаются…

Спираль - трейлер
Спираль  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 февраля 2014
Дата выхода
27 февраля 2014 Россия Кинография 12+
27 февраля 2014 Беларусь
27 февраля 2014 Казахстан
29 апреля 2014 США
27 февраля 2014 Украина
Сборы в мире $1 436 158
Производство Piton Company
Другие названия
Spiral, Spiral - Giochi di potere, Спираль, 極限特工
Режиссер
Андрей Волгин
Андрей Волгин
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Александр Яцко
Александр Яцко
Никита Высоцкий
Никита Высоцкий
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Спираль
На игре 2. Новый уровень 6.0
На игре 2. Новый уровень (2010)
На игре 6.1
На игре (2009)
Священный груз 4.1
Священный груз (1996)
Призрак 7.2
Призрак (1991)
Нулевой километр 6.5
Нулевой километр (2007)
Беги! 7.2
Беги! (2016)
Нас не догонишь 5.1
Нас не догонишь (2007)
Блюз опадающих листьев 4.4
Блюз опадающих листьев (2006)
Балканский рубеж 7.2
Балканский рубеж (2019)
Танцы насмерть 3.8
Танцы насмерть (2017)
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные триллеры Лучшие отечественные триллеры

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
3.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ставрид 2 апреля 2015, 12:51
Сходил вчера на этот фильм, очень понравился! Честно говоря, не думал, что наши смогут снять достойный экшн, который не уступал бы голливудским… Читать дальше…
Отзывы Написать
Трейлеры фильма Все трейлеры
Спираль - трейлер
Спираль Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше