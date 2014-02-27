Алексей решает покорить столицу. Талантливый программист надеется получить работу в серьезной фирме, чтобы хорошо зарабатывать. Чтобы познакомиться с нужными людьми, он становится членом элитного клуба любителей экстрима. Его участники рискуют жизнями, участвуя в опасных играх. Главному герою везет, как многим новичкам. Он проходит одно испытание за другим и вскоре переходит дорогу бывшему победителю – Стасу. Вскоре молодого человека обвинят в ограблении и попытаются убить.
Главный герой истории – Алексей, талантливый программист из Новосибирска, приезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба под названием «Спираль». Как новичку ему крупно везет, и он выигрывает одну экстремальную игру клуба за другой, получая сумасшедшие гонорары. В него влюбляется такая девушка, о какой он даже не мог мечтать.
Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности – его обвиняют в ограблении банка, любимая девушка не верит в его невиновность, и в довершении всего его пытаются…
|27 февраля 2014
|Россия
|Кинография
|12+
|27 февраля 2014
|Беларусь
|27 февраля 2014
|Казахстан
|29 апреля 2014
|США
|27 февраля 2014
|Украина