Фильм "Пряности и страсти" стал четвертой совместной работой Стивена Спилберга и Опры Уинфри. Первой был фильм "Цветы лиловые полей" 1985 года.

В свое время Хелен Миррен подумывала о том, чтобы переехать во Францию и играть во французском кино.

Фильм снимался на живописном юге Франции, в полном соответствии с описанными в сценарии пейзажами Южных Пиренеев. Рестораны «Плакучая ива» и «Усадьба Мумбаи» были выстроены в городке Сент-Антонен-Нобль-Валь. Кроме того, интерьеры ресторанов снимались в домах соседнего городка Карлю.

Когда в фильме Гассан делает омлет для мадам Малори, он пользуется рецептом, по которому отец актера Маниша Дайала, исполняющего роль Гассана, делал омлет своему сыну.

Пряности и страсти – первая книга, права на экранизацию которой приобрела продюсер фильма Джульет Блейк. Кроме того, это был первый роман Ричарда Ч. Мораиса.

Каждый уикенд во время съемок актер Ом Пури приглашал коллег домой и потчевал традиционными индийскими блюдами. На этих званых ужинах все актеры передружились, что делало отношения их героев более естественными.

Дебютом Шарлотты Ле Бон в индустрии развлечений стала роль ведущей прогноза погоды в комедийном стэнд-апе Le Grand Journal на телеканале Canal+.

Заслуги Хелен Миррен и Ома Пури были отмечены королевой Великобритании Елизаветой II. Хелен Миррен получила почетный титул «Дамы Британской империи» в 2003 году, а Пури стал кавалером Ордена Британской империи в 2005 году.