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Постер фильма Пряности и страсти
7.2
Пряности и страсти - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пряности и страсти
7.2

Пряности и страсти

, 2014
The Hundred-Foot Journey
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пряности и страсти
7.2
Пряности и страсти - Дублированный трейлер
Пряности и страсти  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм основан на книге Ричарда Мораиса «Путь длиной в сто шагов»

Фильм "Пряности и страсти" стал четвертой совместной работой Стивена Спилберга и Опры Уинфри. Первой был фильм "Цветы лиловые полей" 1985 года.

В свое время Хелен Миррен подумывала о том, чтобы переехать во Францию и играть во французском кино.

Фильм снимался на живописном юге Франции, в полном соответствии с  описанными в сценарии пейзажами Южных Пиренеев. Рестораны «Плакучая ива» и «Усадьба Мумбаи» были выстроены в городке Сент-Антонен-Нобль-Валь. Кроме того, интерьеры ресторанов снимались в домах соседнего городка Карлю.

Когда в фильме Гассан делает омлет для мадам Малори, он пользуется рецептом, по которому отец актера Маниша Дайала, исполняющего роль Гассана,  делал омлет своему сыну.

Пряности и страсти – первая книга, права на экранизацию которой приобрела продюсер фильма Джульет Блейк. Кроме того, это был первый роман Ричарда Ч. Мораиса.

Каждый уикенд во время съемок актер Ом Пури приглашал коллег домой и потчевал традиционными индийскими блюдами. На этих званых ужинах все актеры передружились, что делало отношения их героев более естественными.

Дебютом Шарлотты Ле Бон в индустрии развлечений стала роль ведущей прогноза погоды в комедийном стэнд-апе Le Grand Journal на телеканале Canal+.

Заслуги Хелен Миррен и Ома Пури были отмечены королевой Великобритании Елизаветой II. Хелен Миррен получила почетный титул «Дамы Британской империи» в 2003 году, а Пури стал кавалером Ордена Британской империи в 2005 году.

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Южной Франции, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему также легко, как секреты индийских пряностей.

В ролях

Хелен Миррен
Хелен Миррен
Мадам Маллори
Маниш Дайал
Хассан
Ом Пури
Ом Пури
Папа
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Маргарит
Роэн Чанд
Роэн Чанд
Амит Шах
Амит Шах
Mansur
Фарзана Дуа Элахе
Махира
Dillon Mitra
Mukthar
Aria Pandya
Aisha
Мишель Блан
Мишель Блан
Mayor
Клеман Сибони
Jean-Pierre
Режиссер Лассе Халльстрем
Сценарист Стивен Найт, Richard C. Morais
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 4 сентября 2014
Премьера в мире 6 августа 2014
Дата выхода
11 сентября 2014 Россия WDSSPR 12+
13 августа 2014 Австралия
21 августа 2014 Австрия
10 сентября 2014 Азербайджан
3 сентября 2014 Албания
6 августа 2014 Аргентина
11 сентября 2014 Беларусь
9 сентября 2014 Бельгия
21 августа 2014 Болгария
29 августа 2014 Бразилия
4 сентября 2014 Великобритания
13 августа 2014 Венгрия
18 сентября 2014 Вьетнам
21 августа 2014 Германия
20 августа 2014 Гонконг
16 октября 2014 Греция
11 сентября 2014 Дания
6 августа 2014 Израиль
27 августа 2014 Ирак
4 сентября 2014 Ирландия
9 октября 2014 Италия
10 сентября 2014 Казахстан
7 августа 2014 Канада
21 августа 2014 Кения
27 августа 2014 Кувейт
14 августа 2014 Латвия
27 августа 2014 Ливан
21 августа 2014 Литва
9 сентября 2014 Люксембург
3 сентября 2014 Македония
27 августа 2014 Малайзия
9 октября 2014 Нидерланды
13 августа 2014 Новая Зеландия
3 октября 2014 Норвегия
27 августа 2014 ОАЭ
21 августа 2014 Пакистан
10 сентября 2014 Перу
7 августа 2014 Польша
14 августа 2014 Португалия
14 августа 2014 Румыния
8 августа 2014 США
27 августа 2014 Сингапур
4 сентября 2014 Словакия
13 ноября 2014 Таиланд
24 октября 2014 Тайвань
11 сентября 2014 Украина
28 августа 2014 Финляндия
10 сентября 2014 Франция
3 сентября 2014 Хорватия
3 сентября 2014 Чехия
13 августа 2014 Чили
11 августа 2014 Швейцария
12 сентября 2014 Швеция
8 августа 2014 Эстония
21 августа 2014 ЮАР
MPAA PG
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $90 173 598
Производство DreamWorks Pictures, Reliance Entertainment, Participant
Другие названия
The Hundred-Foot Journey, Un viaje de diez metros, Les recettes du bonheur, 100 steg från Bombay till Paris, A 100 Passos de um Sonho, A Viagem dos Cem Passos, Amore, cucina e curry, Aşk Tarifi, Az élet ízei, En trettimeters reise, Hành Trình Trăm Bước, Herkullinen elämä, Hundredefodsrejsen, Indijski zacin na francuski nacin, Indijski začin na francuski način, Láska na kari, Láska na karí, Le voyage de cent pas, Madame Mallory e il piccolo chef indiano, Madame Mallory und der Duft von Curry, Massa shel me'a tze'adim, Podróż na sto stóp, Popotovanje tisocerih okusov, Razboi în bucatarie, Saja sammu teekond, Simt soļu ceļojums, Šimto žingsnių kelionė, Un viatge de deu metres, Yüz Addimliq Seyahet, Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά, На един черпак разстояние, Пряности и страсти, Прянощі та пристрасті, マダム・マロリーと魔法のスパイス, 米其林情缘, 美味不設限, From Bombay to Paris: The Hundred-Foot Journey

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 сентября 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пряности и страсти - Дублированный трейлер
Пряности и страсти Дублированный трейлер
Пряности и страсти - Дублированный ролик о создании
Пряности и страсти Дублированный ролик о создании
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саундтрек фильма Пряности и страсти

Цитаты

Madame Mallory Что это за вкус, который борется с курицей?
Hassan Я добавил немного специй для аромата, кориандр — для украшения и свежести.
Madame Mallory Но зачем менять рецепт, которому двести лет?
Hassan Потому что, мадам, возможно, двести лет — это уже достаточно долго.

Отзывы зрителей о фильме Пряности и страсти

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:51
Отзывы отмечают спокойное, доброе кино с уютной атмосферой. Сильные стороны: искренность героев, подача и качественные визуальные эффекты, гармония французского шарма и индийской души. Слабые стороны: сюжет без сильной динамики, фильм больше подходит для отдыха. Общая оценка — положительная. Подойдёт для тех, кто ищет расслабление и ненавязчивое настроение.
Саммари составлено ИИ на основе 3 отзывов.

Отзывы о фильме

Bbbugl 16 февраля 2016, 02:24
Волшебный фильм,очень искренний и добрый,удивительное сочетание французского шарма и индийской душевности
Сегодня в прокате,заваленном голливудской… Читать дальше…
CatherineERa 16 февраля 2016, 02:24
Очень "вкусное" во всех смыслах кино для отдыха. Красивая картинка, уютная атмосфера, хорошая игра актеров. Этакий антидепрессант и отдых… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

В Англетере покажут фильм «Пряности и страсти» и приготовят тематический ужин
15 марта 2017 03:40 В Англетере покажут фильм «Пряности и страсти» и приготовят тематический ужин 15 марта «Кино&Театр» совместно с кафе «Рубинштейн» запускает новую программу – «Кинокулинария: Еда&Кино» – раз в месяц будут устраиваться

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