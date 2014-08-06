Пряности и страсти, 2014
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Факты
О фильме
Фильм основан на книге Ричарда Мораиса «Путь длиной в сто шагов»
Фильм "Пряности и страсти" стал четвертой совместной работой Стивена Спилберга и Опры Уинфри. Первой был фильм "Цветы лиловые полей" 1985 года.
В свое время Хелен Миррен подумывала о том, чтобы переехать во Францию и играть во французском кино.
Фильм снимался на живописном юге Франции, в полном соответствии с описанными в сценарии пейзажами Южных Пиренеев. Рестораны «Плакучая ива» и «Усадьба Мумбаи» были выстроены в городке Сент-Антонен-Нобль-Валь. Кроме того, интерьеры ресторанов снимались в домах соседнего городка Карлю.
Когда в фильме Гассан делает омлет для мадам Малори, он пользуется рецептом, по которому отец актера Маниша Дайала, исполняющего роль Гассана, делал омлет своему сыну.
Пряности и страсти – первая книга, права на экранизацию которой приобрела продюсер фильма Джульет Блейк. Кроме того, это был первый роман Ричарда Ч. Мораиса.
Каждый уикенд во время съемок актер Ом Пури приглашал коллег домой и потчевал традиционными индийскими блюдами. На этих званых ужинах все актеры передружились, что делало отношения их героев более естественными.
Дебютом Шарлотты Ле Бон в индустрии развлечений стала роль ведущей прогноза погоды в комедийном стэнд-апе Le Grand Journal на телеканале Canal+.
Заслуги Хелен Миррен и Ома Пури были отмечены королевой Великобритании Елизаветой II. Хелен Миррен получила почетный титул «Дамы Британской империи» в 2003 году, а Пури стал кавалером Ордена Британской империи в 2005 году.
Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Южной Франции, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды в каталоге «Мишлен». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему также легко, как секреты индийских пряностей.
В ролях
Детали фильма
|11 сентября 2014
|Россия
|WDSSPR
|12+
|13 августа 2014
|Австралия
|21 августа 2014
|Австрия
|10 сентября 2014
|Азербайджан
|3 сентября 2014
|Албания
|6 августа 2014
|Аргентина
|11 сентября 2014
|Беларусь
|9 сентября 2014
|Бельгия
|21 августа 2014
|Болгария
|29 августа 2014
|Бразилия
|4 сентября 2014
|Великобритания
|13 августа 2014
|Венгрия
|18 сентября 2014
|Вьетнам
|21 августа 2014
|Германия
|20 августа 2014
|Гонконг
|16 октября 2014
|Греция
|11 сентября 2014
|Дания
|6 августа 2014
|Израиль
|27 августа 2014
|Ирак
|4 сентября 2014
|Ирландия
|9 октября 2014
|Италия
|10 сентября 2014
|Казахстан
|7 августа 2014
|Канада
|21 августа 2014
|Кения
|27 августа 2014
|Кувейт
|14 августа 2014
|Латвия
|27 августа 2014
|Ливан
|21 августа 2014
|Литва
|9 сентября 2014
|Люксембург
|3 сентября 2014
|Македония
|27 августа 2014
|Малайзия
|9 октября 2014
|Нидерланды
|13 августа 2014
|Новая Зеландия
|3 октября 2014
|Норвегия
|27 августа 2014
|ОАЭ
|21 августа 2014
|Пакистан
|10 сентября 2014
|Перу
|7 августа 2014
|Польша
|14 августа 2014
|Португалия
|14 августа 2014
|Румыния
|8 августа 2014
|США
|27 августа 2014
|Сингапур
|4 сентября 2014
|Словакия
|13 ноября 2014
|Таиланд
|24 октября 2014
|Тайвань
|11 сентября 2014
|Украина
|28 августа 2014
|Финляндия
|10 сентября 2014
|Франция
|3 сентября 2014
|Хорватия
|3 сентября 2014
|Чехия
|13 августа 2014
|Чили
|11 августа 2014
|Швейцария
|12 сентября 2014
|Швеция
|8 августа 2014
|Эстония
|21 августа 2014
|ЮАР
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