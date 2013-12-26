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Холостячки в Вегасе Холостячки в Вегасе
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Холостячки в Вегасе, 2013

2013 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четыре закадычные подруги, Клэр, Зои, Лесли и Дженет, сходятся на том, что слишком устали от рутины повседневной жизни, и решают развеяться, устроив великолепное путешествие в Лас-Вегас. Собрав все необходимое, женщины отправляются в путь, а по прибытии сразу же начинают пить и веселиться, забыв всякую меру. Постоянные вечеринки, азартные игры и симпатичные крупье окончательно сбивают героиням все ограничители, и на утро они просыпаются, совершенно ничего не помня о прошлой ночи. По крупицам подруги пытаются восстановить произошедшие с ними события, попутно понимая, что эта ночь была самой дикой и лучшей в их жизни. 

  • Это первый фильм режиссеров Аарона Зельцера и Джейсона Фридберга, не являющийся полностью пародийным, хотя в нем и высмеиваются такие франшизы, как «Мальчишник в Вегасе», «Девичник в Вегасе» и «Отвязные каникулы», а также первый, которому был присвоен взрослый рейтинг R. 
  • Основные съемки фильма происходили в Бостоне, штат Массачусетс, и Лас-Вегасе, штат Невада, в течение нескольких летних месяцев 2013 года.
  • В сцене, когда женщины выходят из машины скорой помощи, видна тень оператора с полноразмерной камерой на плече, хотя по сюжету эта запись якобы снимается скрытой камерой в одной из женских сумочек.

Перед тем как выйти замуж, молодая красотка отправляется с тремя лучшими подружками на свою последнюю холостяцкую вечеринку в Лас-Вегас. Все, что ни случается, к лучшему — гласит народная мудрость. Неужели это так, даже если все сумасшествие, происходящее в Лас-Вегасе, будет записано на видео?..

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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 января 2014
Премьера в мире 26 декабря 2013
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джейсон Фридберг
В ролях
Дезри Холл
Саманта Колберн
Эдвина Ричард
Криста Флэнеган
Все актеры и съемочная группа
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Холостячки в Вегасе

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