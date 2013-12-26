Холостячки в Вегасе, 2013

Четыре закадычные подруги, Клэр, Зои, Лесли и Дженет, сходятся на том, что слишком устали от рутины повседневной жизни, и решают развеяться, устроив великолепное путешествие в Лас-Вегас. Собрав все необходимое, женщины отправляются в путь, а по прибытии сразу же начинают пить и веселиться, забыв всякую меру. Постоянные вечеринки, азартные игры и симпатичные крупье окончательно сбивают героиням все ограничители, и на утро они просыпаются, совершенно ничего не помня о прошлой ночи. По крупицам подруги пытаются восстановить произошедшие с ними события, попутно понимая, что эта ночь была самой дикой и лучшей в их жизни.