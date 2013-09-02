Том – молодой копирайтер. Он едет на ферму, чтобы присутствовать на похоронах своего любимого, погибшего в автокатастрофе. Проводив Гийома в последний путь, главный герой знакомится с его матерью, Агатой, и внезапно узнает, что та и не догадывалась об ориентации сына. Фрэнсис, брат ушедшего из жизни, пытается успокоить окончательно убитую горем Агату и убедить, что он был влюблен в девушку. Том подыгрывает лжецу из сострадания, но даже не представляет, какие опасности и неожиданные повороты ждут его в будущем…