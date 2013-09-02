Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Том на ферме
Постер фильма Том на ферме
Постер фильма Том на ферме
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Том на ферме

Том на ферме

Tom à la ferme 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Том – молодой копирайтер. Он едет на ферму, чтобы присутствовать на похоронах своего любимого, погибшего в автокатастрофе. Проводив Гийома в последний путь, главный герой знакомится с его матерью, Агатой, и внезапно узнает, что та и не догадывалась об ориентации сына. Фрэнсис, брат ушедшего из жизни, пытается успокоить окончательно убитую горем Агату и убедить, что он был влюблен в девушку. Том подыгрывает лжецу из сострадания, но даже не представляет, какие опасности и неожиданные повороты ждут его в будущем…

  • Ксавье Долан, молодой канадский режиссер, успевший получить награды в Каннах и в Венеции, в этой работе снова продемонстрировал зрителям неизведанные грани своего таланта и прогресс в развитии режиссерских навыков.
  • Мануэл Тадрос, сыгравший хозяина бара, приходится Ксавье Долану отцом в действительности.
  • Это первая кинолента Долана, над сценарием которой он не работал самостоятельно.
  • Режиссер исполнил в фильме главную роль.
  • У Ксавье нет водительских прав. Члены съемочной группы признались, что были изрядно напуганы во время работы над эпизодами, где Тому нужно было вести машину.

Молодой копирайтер Том приезжает на ферму - проститься со своим другом и прочитать речь на похоронах. Припарковав машину рядом с коровником, он стучится в дом, где раньше жил погибший. Но Том не подозревает, какая опасность ждет его за дверью.

Том на ферме - трейлер с закадровым переводом
Том на ферме  трейлер с закадровым переводом
Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 4 апреля 2014
Премьера в мире 2 сентября 2013
Дата выхода
17 апреля 2014 Россия ПРОвзгляд 18+
17 апреля 2014 Беларусь
17 апреля 2014 Казахстан
19 июня 2014 Португалия
17 апреля 2014 Украина
16 апреля 2014 Франция
22 мая 2014 Южная Корея
Сборы в мире $687 505
Производство MK2 Productions, Sons of Manual, Arte France Cinéma
Другие названия
Tom à la ferme, Tom at the Farm, Sag nicht, wer du bist!, Tom, Tom a farmon, Tom Çiftlikte, Tom Dar Mazra'e, Tom en el Granero, Tom en la granja, Tom na farmi, Tom na Fazenda, Tom na Quinta, Tom talus, Tomas atvyko į kaimą, Toms fermā, Ο Τομ στη φάρμα, Том на ферме, トム・アット・ザ・ファーム, 汤姆的农场旅行, 湯姆在農莊
Режиссер
Ксавье Долан
Ксавье Долан
В ролях
Ксавье Долан
Ксавье Долан
Пьер-Ив Кардинал
Эвелин Брошу
Эвелин Брошу
Мануэль Тадрос
Жак Лавалли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Том на ферме
Парни не плачут 7.8
Парни не плачут (1999)
Мой личный штат Айдахо 7.0
Мой личный штат Айдахо (1991)
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована 6.6
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована (2018)
Матиас и Максим 7.1
Матиас и Максим (2019)
Это всего лишь конец света 7.1
Это всего лишь конец света (2016)
Мамочка 7.6
Мамочка (2014)
Воображаемые любови 7.5
Воображаемые любови (2010)
И все же Лоранс 7.0
И все же Лоранс (2012)
Я убил свою маму 7.4
Я убил свою маму (2009)
Лето'85 6.9
Лето'85 (2020)
Кислота 6.3
Кислота (2018)
Пойми меня, если сможешь 7.2
Пойми меня, если сможешь (2014)

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Ксавье Долан дебютирует на телевидении, сняв мини-сериал в жанре психологической драмы
Ксавье Долан дебютирует на телевидении, сняв мини-сериал в жанре психологической драмы Премьера состоится в 2022 году.
Написать
25 ноября 2020 11:06
Ретроспективу Ксавье Долана покажут в «Родине»
Ретроспективу Ксавье Долана покажут в «Родине» В течении всего июля у поклонников самого известного канадского режиссёра современности Ксавье Долана будет возможность увидеть все 6 его вышедших фильмов. Показы пройдут в киноцентре
Написать
28 июня 2018 21:15
Ночь культовых фильмов Ксавье Долана
Ночь культовых фильмов Ксавье Долана  Киноцентр "Родина" вместе с порталом Cinemaholics снова предлагают вам провести ночь в компании культовых режиссеров. В ночь с 19 на 20 марта, ко дню рождения франко-канадского режиссера, лауреата
Написать
15 марта 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Том на ферме - трейлер с закадровым переводом
Том на ферме Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше