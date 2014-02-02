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Barefoot

Босиком по городу, 2014

2014 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джей Уилер достал свою респектабельную семью раздолбайством, и его отправили работать уборщиком в психушке – а то совершенно бесполезная для общества личность! Там он встречается с Дэйзи — пациенткой лечебницы. Она кажется нормальной, просто слегка оторванной от реальности. Девушка привязывается к нему и совершает побег…

  • Сценарий Стивена Зотновски был впервые использован в немецком фильме 2005 года «Босиком по мостовой» Тиля Швайгера. Сам он сыграл в нем главную роль — интроверта и неудачника Ника Келлера, вылетающего со всех рабочих мест, кроме «менеджера по клинингу» в дурдоме. Его партнершу здесь зовут Лайла (Йоханна Вокалек). Лента стала культовой для сторонников движения босохождения, в том числе и в России.
  • Эндрю Флеминг до этого проекта выступал сценаристом и режиссером кинолент «Плохие сны» (1988), «Втроем» (1994), «Ремесло» (1996), «Дик» (1999), «Свекровь» (2003), «Нэнси Дрю» (2007), «Гамлет 2» (2008). Также он часто работает как постановщик определенных эпизодов в телесериалах.
  • Мост Пеннибэкер в Остине, штат Техас, был показан, когда герои проезжали его в доме на колесах.
  • В картине есть парочка ляпов. По дороге в аэропорт Джей узнает, что у Дейзи нет удостоверения личности. Тем не менее, он, по-видимому, покупает билеты им обоим (хотя его кредитные карты пусты), и девушке разрешается сесть на самолет в Лос-Анджелесе. Он говорит подруге, что они летят на рейсе «красных глаз» (то есть ночном), но они садятся на борт днем, и зритель легко заметит дневной свет из иллюминаторов самолета в течение всего полета.

Джей — гуляка и дебошир. Он не удерживается ни на одном рабочем месте, а собственная семья считает его законченным неудачником. После очередной выходки его направляют «отдать долг обществу» — поработать уборщиком в клинике для душевнобольных. Там он знакомится с пациенткой Дэйзи — обаятельной девушкой, которая выглядит вполне нормальной, но совершенно не адаптирована к окружающей действительности. Девушка быстро привязывается к Джею и даже сбегает вслед за ним из клиники. Теперь Джей должен решить, как быть дальше. С одной стороны у него есть приглашение на свадьбу брата, где его ждут вместе с девушкой, которой у него нет, с другой — Дэйзи, которая ни на шаг от него не отходит. Джей решается на аферу и отправляется на свадьбу вместе с Дэйзи…

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 2 февраля 2014
Премьера онлайн 6 июля 2018
Премьера в мире 2 февраля 2014
Возраст 16+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Эндрю Флеминг
В ролях
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Трит Уильямс
Джульетт Ривз
Андреа Мур
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Босиком по городу 3 постера
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