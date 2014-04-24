Лето. Крым. Последние годы перед революцией. Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона. И только она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь.

Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.