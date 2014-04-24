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Зеркала

Zerkala 18+
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О фильме

События ленты начинаются в 1911 году в Коктебеле, где Марина Цветаева знакомится со своим будущим мужем Сергеем Эфроном, и охватывают три десятилетия жизни поэтессы, показывая саму Цветаеву через призму ее отношений с возлюбленными и близкими.

  • “Зеркала” стали первым историко-биографическим игровым фильмом о судьбе Марины Цветаевой.
  • Ряд сцен снимали в доме-музее Максимилиана Волошина и в окрестностях Коктебеля.
  • За работу над “Зеркалами” оператор Сергей Мачильский был номинирован на премию Гильдии кинооператоров России “Белый квадрат”.
  • Идея снять игровую картину о Цветаевой возникла у режиссера Марины Мигуновой за шесть лет до старта непосредственного производства ленты “Зеркала”. Мигунова даже сама начала работать над сценарием, который состоял из реплик реальных исторических персонажей, но впоследствии все же обратилась к Анастасии Саркисян, ученице Юрия Арабова, который тоже принял участие в работе над фильмом.
  • Исполнитель роли Максимилиана Волошина, кинокритик и тележурналист Андрей Дементьев не только имеет поразительное портретное сходство со своим персонажем, но и сам к моменту выхода картины уже более пяти лет жил в Коктебеле, неподалеку от волошинского дома.

Лето. Крым. Последние годы перед революцией. Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона. И только она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь.

Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.

Зеркала - трейлер
Зеркала  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014 Россия Арена 16+
24 апреля 2014 Беларусь
24 апреля 2014 Казахстан
24 апреля 2014 Украина
Производство CineLab Production
Другие названия
Zerkala, Mirrors, Peeglid, Zwierciadła, Зеркала, Огледала: Марина Цветаева
Режиссер
Марина Мигунова
В ролях
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Роман Полянский
Роман Полянский
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Александра Мошкова
Евгений Князев
Евгений Князев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
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6 IMDb
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Зеркала - трейлер
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