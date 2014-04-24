События ленты начинаются в 1911 году в Коктебеле, где Марина Цветаева знакомится со своим будущим мужем Сергеем Эфроном, и охватывают три десятилетия жизни поэтессы, показывая саму Цветаеву через призму ее отношений с возлюбленными и близкими.
Лето. Крым. Последние годы перед революцией. Молодая Марина Цветаева встречает гимназиста Сергея Эфрона. И только она знает, что эти отношения оба пронесут через всю свою жизнь.
Действие фильма происходит в разных странах и городах — в Москве, Париже, Праге и Коктебеле. На фоне эпохальных событий в мире развивается чувственная история отношений мужчины и женщины. «Зеркала» — это отражения великой Цветаевой в ее возлюбленных — муже и любовниках.
|24 апреля 2014
|Россия
|Арена
|16+
|24 апреля 2014
|Беларусь
|24 апреля 2014
|Казахстан
|24 апреля 2014
|Украина