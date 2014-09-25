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Рейтинги
5.9
Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Беглецы
Беглецы
Begletsy
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
приключения
О фильме
Он - вне закона, по его пятам идут охотники за головами. Она знает тайгу, как свои пять пальцев, и только вместе они могут остаться в живых. Тайга общая: кто сильнее, тот и прав, а охота уже началась…
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Беглецы
трейлер
трейлер
Страна
Россия / Казахстан
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
25 сентября 2014
Дата выхода
25 сентября 2014
Россия
DreamTeam
16+
25 сентября 2014
Беларусь
25 сентября 2014
Казахстан
28 октября 2014
США
25 сентября 2014
Украина
Бюджет
$1 500 000
Производство
Киностудия «Казахфильм», Real Dakota
Другие названия
Begletsy, Беглецы
Режиссер
Рустам Мосафир
В ролях
Петр Федоров
Елизавета Боярская
Валерий Гришко
Сергей Цепов
Александр Самойлов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
6
IMDb
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