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Постер фильма Беглецы
Постер фильма Беглецы
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Беглецы

Беглецы

Begletsy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Он - вне закона, по его пятам идут охотники за головами. Она знает тайгу, как свои пять пальцев, и только вместе они могут остаться в живых. Тайга общая: кто сильнее, тот и прав, а охота уже началась…
Беглецы - трейлер
Беглецы  трейлер
Страна Россия / Казахстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 25 сентября 2014
Дата выхода
25 сентября 2014 Россия DreamTeam 16+
25 сентября 2014 Беларусь
25 сентября 2014 Казахстан
28 октября 2014 США
25 сентября 2014 Украина
Бюджет $1 500 000
Производство Киностудия «Казахфильм», Real Dakota
Другие названия
Begletsy, Беглецы
Режиссер
Рустам Мосафир
Рустам Мосафир
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Валерий Гришко
Валерий Гришко
Сергей Цепов
Александр Самойлов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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