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Неваляшка 2
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Неваляшка 2, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Главный герой фильма, очень известный в прошлом боксер, о его победах писала мировая пресса. И он в свое время считался непобедимым. Правда была у него одна черта характера, которая очень не нравилась боссам от большого бокса. «Неваляшка» — такое прозвище в свое время получил наш герой, был очень честный и принципиальный человек. Он даже не взял миллион долларов, за проигрыш на ринге.

Зато теперь он работает обыкновенным охранником в ювелирном магазине и сильно влюблен в сотрудницу этого магазина, которую зовут Катериной. Но однажды его любимую женщину незаслуженно оскорбили и бывший боксер, как истинный рыцарь и мужчина, заступается за свою прекрасную даму и ссорится с очень влиятельными людьми города.

Но «Неваляшка», ради любви, готов стерпеть все, даже возвращение на ринг и участие в кровавых боях без правил. Ведь в таких поединках только один остается на ринге, а противника выносят и в лучшем случае в реанимацию.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 2 ноября 2014
Премьера в мире 2 ноября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Анарио Мамедов
Анарио Мамедов
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
София Пригара
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Все актеры и съемочная группа
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