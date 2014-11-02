Неваляшка 2, 2014

Главный герой фильма, очень известный в прошлом боксер, о его победах писала мировая пресса. И он в свое время считался непобедимым. Правда была у него одна черта характера, которая очень не нравилась боссам от большого бокса. «Неваляшка» — такое прозвище в свое время получил наш герой, был очень честный и принципиальный человек. Он даже не взял миллион долларов, за проигрыш на ринге.



Зато теперь он работает обыкновенным охранником в ювелирном магазине и сильно влюблен в сотрудницу этого магазина, которую зовут Катериной. Но однажды его любимую женщину незаслуженно оскорбили и бывший боксер, как истинный рыцарь и мужчина, заступается за свою прекрасную даму и ссорится с очень влиятельными людьми города.



Но «Неваляшка», ради любви, готов стерпеть все, даже возвращение на ринг и участие в кровавых боях без правил. Ведь в таких поединках только один остается на ринге, а противника выносят и в лучшем случае в реанимацию.