Лучшее во мне, 2014

Доусон Коул и Аманда Кольер полюбили друг друга ещё в школе, но, несмотря на бурный роман, счастье не сложилось, а судьба развела их на долгие 20 лет. И вот однажды они оба оказываются на похоронах своего старого друга и бывшего наставника и встречаются вновь. У каждого из них теперь своя жизнь и свои проблемы, но постепенно былые чувства разгораются с новой силой.