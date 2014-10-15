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The Best of Me

Лучшее во мне, 2014

2014 / США
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75 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Доусон Коул и Аманда Кольер полюбили друг друга ещё в школе, но, несмотря на бурный роман, счастье не сложилось, а судьба развела их на долгие 20 лет. И вот однажды они оба оказываются на похоронах своего старого друга и бывшего наставника и встречаются вновь. У каждого из них теперь своя жизнь и свои проблемы, но постепенно былые чувства разгораются с новой силой.  

  • Изначально главную роль в фильме получил Пол Уокер, но после его трагической гибели в автокатастрофе роль была отдана Джеймсу Марсдену.
  • Фильм снят по мотивам романа Николаса Спаркса “Лучшее во мне”. 
  • В мировом прокате фильмы по романам Николаса Спаркса собрали более 800 миллионов долларов. “Лучшее во мне” —  девятая по счету экранизация его произведений. 
  • Единственный фильм по произведению Николаса Спаркса, в котором есть убийство и грубая нецензурная лексика. 
  • Вторая экранизация книги Николаса Спаркса, в которой сыграл Джеймс Марсден. Первой был фильм “Дневник памяти”. 
  • Все платья, которое носит Аманда, имеют вырез на спине. Исключение составляет только последнее. 
  • Дом, в котором живет Так, —  это тот же самый дом, где жили бабушка Бет и ее сын в фильме “Счастливчик”. 
     

История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им приют…

8.1 Оцените
75 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 ноября 2014
Премьера в мире 15 октября 2014
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Хоффман
Майкл Хоффман
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Лиана Либерато
Лиана Либерато
Люк Брейси
Люк Брейси
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лучшее во мне 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
3lik 7 декабря 2015, 12:51
Ну здрасьте ))) простая весьма предсказуемая местами , лирика )) хорошее кино , размеренное и ненавязчивое! Только смутило что в молодости у… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 15 декабря 2015, 23:13
Фильм-СУПЕР!!! Очень классно играют актеры, все продуманно...Очень влияет на эмоции, расплакалась! Кто любит такие фильмы, надо обязательно сходить!
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