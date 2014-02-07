Приключения мистера Пибоди и Шермана, 2013

Мистер Пибоди — гениальная собака-ученый, которой позволили усыновить найденного в подворотне ребенка Шермана. При помощи созданного мистером Пибоди устройства “ВАЙБЕК” четырехлапый отец и его приемный сын-человек путешествуют во времени, отправляясь в разные эпохи и знакомясь с историческими личностями. Но однажды Шерман нарушает правила путешествий во времени и история человечества, а также его будущее оказываются под угрозой.
Мистер Пибоди - бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман, олимпийский чемпион, гений … который, кроме всего прочего, является самой умной в мире говорящей собакой! При помощи своего уникального изобретения – машины времени Уэйбэк –Мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое и становятся очевидцами событий, которые изменили мир. Но когда Шерман нарушает главное правило путешествий во времени, перед нашими героями возникает непростая задача – спасти будущее, восстановив естественный ход истории.