Приключения мистера Пибоди и Шермана, 2013

Мистер Пибоди — гениальная собака-ученый, которой позволили усыновить найденного в подворотне ребенка Шермана. При помощи созданного мистером Пибоди устройства “ВАЙБЕК” четырехлапый отец и его приемный сын-человек путешествуют во времени, отправляясь в разные эпохи и знакомясь с историческими личностями. Но однажды Шерман нарушает правила путешествий во времени и история человечества, а также его будущее оказываются под угрозой.