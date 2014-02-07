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Приключения мистера Пибоди и Шермана Приключения мистера Пибоди и Шермана
Киноафиша Фильмы Приключения мистера Пибоди и Шермана
Mr. Peabody & Sherman

Приключения мистера Пибоди и Шермана, 2013

2013 / США
7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистер Пибоди — гениальная собака-ученый, которой позволили усыновить найденного в подворотне ребенка Шермана. При помощи созданного мистером Пибоди устройства “ВАЙБЕК” четырехлапый отец и его приемный сын-человек путешествуют во времени, отправляясь в разные эпохи и знакомясь с историческими личностями. Но однажды Шерман нарушает правила путешествий во времени и история человечества, а также его будущее оказываются под угрозой. 

  • Режиссер Роб Минкофф выбрал Тая Баррелла на роль мистера Пибоди, объяснив это тем, что “его голос передавал все аспекты персонажа, не только интеллект и учтивость, но и внутреннюю теплоту”.
  • Роберт Дауни-младший, Келси Грэммер и Джеффри Раш рассматривались на роль мистера Пибоди. Дауни был утвержден, но вынужден был отказаться из-за занятости в других проектах.
  • Чучело, с которым спит Шерман, — это лошадь Дадли До-Райт из другого шоу из вселенной “Рокки и Буллвинкль”.
  • Это четвертый по счету и первый полностью анимационный фильм франшизы “Рокки и Бульвинкль”. 
  • Путешествуя сквозь века в начале фильма, мы видим египетскую принцессу, поднимающую младенца Моисея из корзины. Это отсылка к другому фильму “DreamWorks Animation” — “Принц Египта”.
  • Прообразом Спартака стал Кирк Дуглас из фильма “Спартак” 1960 года.  

Мистер Пибоди - бизнесмен, изобретатель, ученый, нобелевский лауреат, гурман, олимпийский чемпион, гений … который, кроме всего прочего, является самой умной в мире говорящей собакой! При помощи своего уникального изобретения – машины времени Уэйбэк –Мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое и становятся очевидцами событий, которые изменили мир. Но когда Шерман нарушает главное правило путешествий во времени, перед нашими героями возникает непростая задача – спасти будущее, восстановив естественный ход истории.

7.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 6 марта 2014
Премьера в мире 7 февраля 2014
Возраст 0+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Роб Минкофф
Роб Минкофф
В ролях
Эриель Винтер
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Стефен Колбер
Все актеры и съемочная группа
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Приключения мистера Пибоди и Шермана
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