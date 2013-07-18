Король сафари, 2014

Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада из-за того, что родился наполовину полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда началась Великая Засуха, сородичи решили, что он проклят, и в нем причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…