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Король сафари Король сафари
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Khumba

Король сафари, 2014

2014 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кумба родился полуполосатым, полубелым. Для зебры это фатально! Распространяются слухи о том, что странный жеребенок проклят, и вскоре его обвиняют в начавшейся засухе, а затем и в смерти его матери. Зебра-изгой покидает стадо…

  • Энтони Сильверстоун, режиссер картины, в детстве прочитал о животном, считающимся вымершим. Оно называлось квагга и походило на полуполосатую зебру. Изучая эту историю, Сильверстоуну посчастливилось встретиться с профессором Райнхольдом Рау, основателем ассоциации Quagga Project Association. Тот начал исследование, доказавшее, что это просто иначе выглядящий подвид зебры Бурчелла, а не отдельный вид. В 1987 году был запущен проект по восстановлению квагг, оказавшийся успешным. Одного из жеребят «квагги Рау» назвали в честь главного героя фильма.
  • MPAA присвоила фильму рейтинг G, несмотря на ужесточившиеся с 2010 года правила и использование в нем слова «задница».
  • Стив Бушеми (Скалк) в том же году озвучивал Рэндалла Боггса в «Университете монстров».
  • Джейк Ти Остин (Кумба) стал известен благодаря франшизе «Волшебники из Вэйверли», где он сыграл главного персонажа — Макса Руссо.
  • В определенный момент можно заметить, что страус Брэдли исполняет па из «Лебединого озера».

Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада из-за того, что родился наполовину полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда началась Великая Засуха, сородичи решили, что он проклят, и в нем причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется в опасные и веселые приключения, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи…

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 24 июля 2014
Премьера в мире 18 июля 2013
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Энтони Сильверстон
В ролях
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джулианна Роуз
Кэтрин Тейт
Кэтрин Тейт
Все актеры и съемочная группа
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Король сафари
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