Мамы 3, 2014

31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу праздновать Новый Год «по-европейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка. Город встречает Мам абсолютно пустыми улицами. Новый Год для местных жителей- спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это категорически не устраивает, и они решают устроить в этой «провинциальной Европе» настоящий, безбашенный Новый Год «по-нашему»… Дело за малым — найти Деда Мороза, Советское шампанское, оливье, петарды… в общем, всё, что нужно для праздника!