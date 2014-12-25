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Мамы 3 Мамы 3
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Мамы 3, 2014

2014 / Россия
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Три российских дамы и два джентльмена летят отметить Новый Год в Праге, но не долетают: нелетная погода вынуждает их застрять в польском городке, где, как выясняется, не празднуют. До полуночи россияне организуют традиционное отечественное праздничное застолье со всеми атрибутами, начиная с Деда Мороза и заканчивая салатиком «оливье»…

  • Троица героинь — из предыдущих частей франшизы.
  • Георгий Малков — одновременно режиссер и продюсер картины. После этого проекта он планировал заняться исключительно продюсерской деятельностью.
  • В одном из флэшбэков снялись музыканты группы «Би-2» Лева и Шура, их партнершей стала Анастасия Заворотнюк.
  • Предполагалось, что одна из ведущих ролей достанется лидеру латвийской рок-группы Brainstorm Ренарсу Кауперсу. Но на это решение негативно повлияла политическая напряженность между Россией и странами Европы, фанаты стали упрекать музыканта за участие в русском проекте, и он отказался играть.
  • Польша в фильме фейковая — это городок Цесис в Латвии. Замкнутая небольшая площадь со старой ратушей вполне сошли за польские и воспринимались съемочной группой как декорации под открытым небом.
  • Съемки проходили в апреле, так что место действия пришлось искусственно «заснежить» на 2 недели, и все это время горожане обходили по краешку площади искусственный снег.

31 декабря наши Мамы вместо того, чтобы резать оливье и смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу праздновать Новый Год «по-европейски». Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка. Город встречает Мам абсолютно пустыми улицами. Новый Год для местных жителей- спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это категорически не устраивает, и они решают устроить в этой «провинциальной Европе» настоящий, безбашенный Новый Год «по-нашему»… Дело за малым — найти Деда Мороза, Советское шампанское, оливье, петарды… в общем, всё, что нужно для праздника!

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 декабря 2014
Премьера в мире 25 декабря 2014
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Георгий Малков
В ролях
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Мария Семкина
Мария Семкина
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Все актеры и съемочная группа
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Мамы 3
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kisylya 27 ноября 2015, 01:45
Фильм понравился. Почему салат остался не востребованным, надо было всем раздать. Заворотнюк молодец. Как она не замерзла в осеннем пальто зимой? … Читать дальше…
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