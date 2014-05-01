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Повар на колесах Повар на колесах
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Chef

Повар на колесах, 2014

2014 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

У шеф-повара Карла Каспера сложности и на работе, и в личной жизни. Владелец ресторана против его экспериментов, знаменитый ресторанный критик жестоко разнес его блюда, жена ушла, забрав сына… Сможет ли неудачливый шеф починить сломанную судьбу?

  • Джон Фавро, режиссер и исполнитель главной роли в этом фильме, готовил самостоятельно, обучаясь у настоящего шеф-повара из фургона в Лос-Анджелесе Роя Чоя. Наставник отправил ученика на неделю интенсивного изучения французской кулинарии, где он отточил свои навыки обращения с ножом и научился делать соусы. Учитель вспоминает: «Я привел его на кухню, и он как бы вписался. Я предлагал ему задания, например, ящик с чесноком, или с луком, или очистить кучу авокадо. Просто чтобы увидеть, где его ум, его ситуативность, его способности и насколько он заинтересован в этих вещах. Он просто набросился на них!». В Через 5 лет после выхода проекта эти двое снова объединились в The Chefs Show (2019), кулинарно-документальном шоу на Netflix.
  • Рекламные мероприятия, посвященные вымышленному кубинскому ресторану El Jefe, оказались настолько популярными, что его «создатели» решили открыть сеть подобных ресторанчиков.
  • Площадка для барбекю в картине — это реальная торговая точка Франклина в Остине, штат Техас. Товар регулярно распродается до полудня, там всегда длинные очереди клиентов.

Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Вместе с бывшим администратором ресторана, с которой их некогда связывало несколько больше чем рабочие отношения, Карл решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьей.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 5 июня 2014
Премьера онлайн 17 июля 2018
Премьера в мире 1 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
София Вергара
София Вергара
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Джон Фавро
Джон Фавро
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Повар на колесах 3 постера
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Повар на колесах
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alessia 20 февраля 2016, 15:07
Неожиданно приятный, смешной и веселый фильм)) Особенно понравились моменты приготовления еды, даже захотелось самой приготовить такое же. Ну и… Читать дальше…
sts 21 февраля 2016, 05:17
понравилось. можно с детьми. фильм хороший. все настоящее. нет рогатых волшебниц и прочих "чародеев". немного сказка про успех. но кино позитивное. сходите.
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