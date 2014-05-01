Повар на колесах, 2014

У шеф-повара Карла Каспера сложности и на работе, и в личной жизни. Владелец ресторана против его экспериментов, знаменитый ресторанный критик жестоко разнес его блюда, жена ушла, забрав сына… Сможет ли неудачливый шеф починить сломанную судьбу?
Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Вместе с бывшим администратором ресторана, с которой их некогда связывало несколько больше чем рабочие отношения, Карл решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и попутно наладить отношения с семьей.