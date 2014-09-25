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Laggies

Детка, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Меган приближается к 30, но не в состоянии разобраться в собственной жизни — нужна ли карьера, принять ли предложение парня. После встречи с подростками, желающими, чтобы женщина купила им пива, она вовлекается в простую жизнь 16-летней Анники и даже поселяется у нее. Одинокий папаша девчонки в шоке...

  • Этот фильм известен в некоторых странах как «Скажи, когда».
  • Ребекка Холл отказалась от главной роли ради проекта Уолли Пфистера «Превосходство». Пригласили Энн Хэтэуэй, но и у нее случилась накладка в расписании — она снималась в «Однажды в Нью-Йорке» и «Интерстелларе». Ее заменила Кира Найтли.
  • У девочки живет черепашка по имени Линн. По словам режиссера Линн Шелтон, так в оригинальном сценарии, то есть кличка не является отсылкой к ней лично. Подлинное имя домашнего любимца — Шелли. Изначально предполагалась собака, но из бюджетных соображений она превратилась в калифорнийскую пустынную черепаху. Во время съемок она существовала в качестве питомца класса в средней школе Сиэтла.
  • Чек, прикрепленный к коробке с вином забирает Крэйг (Сэм Роквелл) и снова входит в дом. В последующем кадре записка возвращается на прежнее место.
  • Если внимательно следить за Меган в сцене родительского собрания, заметно, что ее шарф странно себя ведет.

Когда Меган получает предложение от парня, с которым уже давно встречается, оказывается, что на самом деле она абсолютно не готова к взрослой жизни. Поэтому она берет паузу, врёт своему парню, что уезжает на недельку в отпуск, а сама буквально «впадает в детство» и отрывается в компании малознакомых тинейджеров. Возможно, чтобы повзрослеть, ей нужно встретить другого мужчину?

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 ноября 2014
Премьера онлайн 9 ноября 2015
Премьера в мире 25 сентября 2014
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Линн Шелтон
Линн Шелтон
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Кира Найтли
Кира Найтли
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Марк Веббер
Марк Веббер
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Детка 5 постеров
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
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Промо-ролик: 20 вопросов Кире и Сэму с русскими субтитрами
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