Кот Гром и заколдованный дом, 2014

Маленький котенок остается на улице после того, как владельцы переезжают. Он попадает в дом к старому фокуснику Лоуренсу и получает кличку Гром. Но у него живут еще несколько питомцев, которые не собираются делить любимого хозяина ни с кем еще. Кролик и мышь постараются выжить новичка из дома, но это запустит цепь катастрофических событий. В результате их махинаций фокусник попадет в аварию и окажется в больнице. А его подлый племянник попытается продать дом.