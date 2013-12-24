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Кот Гром и заколдованный дом Кот Гром и заколдованный дом
Киноафиша Фильмы Кот Гром и заколдованный дом
The House of Magic

Кот Гром и заколдованный дом, 2014

2014 / США / Бельгия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маленький котенок остается на улице после того, как владельцы переезжают. Он попадает в дом к старому фокуснику Лоуренсу и получает кличку Гром. Но у него живут еще несколько питомцев, которые не собираются делить любимого хозяина ни с кем еще. Кролик и мышь постараются выжить новичка из дома, но это запустит цепь катастрофических событий. В результате их махинаций фокусник попадет в аварию и окажется в больнице. А его подлый племянник попытается продать дом.

  • В оригинале название мультфильма переводится как «Дом магии».
  • На пианино фокусника присутствует надпись «Steinway & daughters». Оно является отсылкой к названию известной компании, занимающейся производством фортепиано. Оно звучит как «Steinway & sons».
  • При создании картины использовался необычный для анимационной ленты прием. В начале мультфильма все происходящие события зрителю показаны от первого лица котенка.
  • В фильме звучат композиции классической музыки, как известные, так и не очень. Например, в некоторых эпизодах играют отрывки из «Травиаты» и «Фауста».
  • В 2014 году мультфильм был номинирован  в категории лучшего семейного фильма по выбору молодежного жюри на получение премии Международного фестиваля кино в Сиэтле.

Любопытный рыжий кот попадает в дом старого фокусника и узнает секрет его трюков. Так начинается его знакомство с учеными зверями и живыми игрушками, а также невероятные приключения полные юмора и опасностей.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 8 мая 2014
Премьера в мире 24 декабря 2013
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Бен Стассен
Бен Стассен
В ролях
Грант Джордж
Синда Адамс
Александр Якин
Александр Якин
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кот Гром и заколдованный дом 8 постеров
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Кот Гром и заколдованный дом смотреть онлайн

Кот Гром и заколдованный дом
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