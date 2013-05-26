Теория заговора, 2013

В детстве Али Нойман чудом избежал смерти во время набега мародеров, убивших его отца и изнасиловавших мать. Только он и его мать пережили бойню тех лет. Но, как и у многих выживших, психологические шрамы остаются у Али на сердце. Сейчас он работает начальником отдела убийств южноафриканской полиции в Кейптауне. Один из его сотрудников – Брайан Эпкин, свободный белый офицер, семья которого изначально участвовала в установлении апартеида. Вместе они начинают расследовать новое дело о загадочном убийстве двух молодых женщин…