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Теория заговора Теория заговора
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Zulu

Теория заговора, 2013

2013 / Франция / ЮАР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В детстве Али Нойман чудом избежал смерти во время набега мародеров, убивших его отца и изнасиловавших мать.  Только он и его мать пережили бойню тех лет. Но, как и у многих выживших, психологические шрамы остаются у Али на сердце. Сейчас он работает начальником отдела убийств южноафриканской полиции в Кейптауне. Один из его сотрудников – Брайан Эпкин, свободный белый офицер, семья которого изначально участвовала в установлении апартеида. Вместе они начинают расследовать новое дело о загадочном убийстве двух молодых женщин… 

  • Фильм частично основан на проекте «Побережье», программе по биологическому и химическому оружию, созданную правительством режима апартеида в Южной Африке, а также на сюжете романа-бестселлера «Зулу» французской писательницы Кари Фере, обладательницы Гран-при Франции за лучший криминальный роман 2008 года. 
  • Во сцене перестрелки из машины, когда стреляют в человека в зеленом свитере с желтыми полосами, от него раздается небезызвестный Крик Вильгельма. 
  • Отец Орландо Блума, исполнившего роль Эпкина, на самом деле был борцом за гражданские права, борющимся с апартеидом в Южной Африке. 
  • В Южной Африке фильм демонстрировался под названием «Самый жестокий город».
     

В Южной Африке, где еще царит апартеид, два полицейских разыскивают убийцу молодой девушки в негритянских гетто и в фешенебельных районах Кейптауна. Это расследование перевернет жизнь героев и заставит их бороться со своими внутренними страхами.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 сентября 2014
Премьера в мире 26 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Жером Салль
Жером Салль
В ролях
Орландо Блум
Орландо Блум
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Таня ван Граан
Таня ван Граан
Наташа Лоринг
Свен Рюйгрок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Теория заговора 5 постеров
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Теория заговора

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 7 марта 2016, 02:50
Из Леголаса и Пса-призрака получился симпатичный дуэт очень разных по характеру копов.

Уитакер в финале изображает Терминатора, почти повторяя сцену в полицейском участке.
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:36
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