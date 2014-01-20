6.2
20,000 дней на Земле
6.2

20,000 дней на Земле

, 2014
20,000 Days on Earth
Великобритания / драма, мюзикл, документальный / 18+
Постер фильма 20,000 дней на Земле
6.2
20,000 дней на Земле - трейлер
20,000 дней на Земле  трейлер

О фильме

Писатель и музыкант Ник Кейв отмечает свой 20000-й день на планете Земля.

В ролях

Бликса Баргельд
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Сьюзи Бик
Уоррен Эллис
Дариан Лидер
Ник Кейв
Ник Кейв
Режиссер Ян Форсис, Джейн Поллард
Сценарист Ник Кейв, Ян Форсис, Джейн Поллард
Композитор Ник Кейв, Уоррен Эллис
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 19 сентября 2014
Премьера в мире 20 января 2014
Дата выхода
23 октября 2014 Россия Премьер-Кинопрокат
21 августа 2014 Австралия
23 октября 2014 Беларусь
15 января 2015 Венгрия
16 октября 2014 Германия
2 октября 2014 Дания
23 октября 2014 Казахстан
30 октября 2014 Нидерланды
21 августа 2014 США
2 октября 2015 Украина
9 октября 2014 Чехия
Сборы в мире $2 128 486
Производство Corniche Media, British Film Institute (BFI), Film4
Другие названия
20,000 Days on Earth, 20 000 dni na Ziemi, 20 000 jours sur Terre, 20,000 дней на Земле, 20. 000 dni na Zemlji, 20.000 días en la tierra, 20.000 dies a la Terra, 20.000 dni na Zemlji, 20.000 nap a Földön, 20.000 μέρες στη Γη, 20000 päeva Maal, Dünyada 20,000 Gün, Nick Cave - 20,000 Days On Earth, Nick Cave - 20.000 Dias na Terra, Nick Cave: 20 000 päivää maan päällä, Nick Cave: 20.000 dage på Jorden, Nick Cave: 20.000 Days on Earth, Nick Cave: 20.000 Dias na Terra, Nick Caves 20 000 dagar på jorden, Nika Keiva 20000. diena, Yer Küresinde 20000 Gün, ニック・ケイヴ 20,000デイズ・オン・アース, 尼克凱夫：地球兩萬日

Рейтинг фильма

6.2
7.4 IMDb

20,000 дней на Земле - трейлер
20,000 дней на Земле Трейлер
Цитаты

Nick Cave Лучше действовать по плохой идее, чем не действовать вообще, потому что ценность идеи становится ясной только тогда, когда ты её реализуешь.

Фильмы похожие на 20,000 дней на Земле

Where Does a Body End?
Where Does a Body End? документальный
2020, Канада
7.0
Пи Джей Харви
Пи Джей Харви документальный
2019, Великобритания / Ирландия
6.0
Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen
Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen мюзикл, документальный
2017, Дания
8.0
Ещё раз с чувством
Ещё раз с чувством документальный, мюзикл
2016, Австралия
8.0
Предложение
Предложение драма, боевик, криминал
2005, Австралия
7.0
Знакомиться с людьми просто
Знакомиться с людьми просто мюзикл, документальный
1998, Великобритания
7.0
B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине
B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине мюзикл, документальный
2015, Германия
7.0
За день до документальный
2009, США
7.0
Мулен Руж
Мулен Руж мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
