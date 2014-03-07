Отзывы о фильме
Молодожены Пол и Би отправляются в удаленное местечко у озера, чтобы провести там медовый месяц. Вскоре после прибытия Пол находит Би, блуждающую посреди ночи в лесу. И по мере того, как она становится все более отчужденной, Пол начинает подозревать, что это был не просто лунатизм, и в лесу произошло, что-то ужасное…
|7 марта 2014
|Россия
|18+
|26 сентября 2014
|Великобритания
|16 января 2015
|Германия
|7 марта 2014
|Казахстан
|19 сентября 2014
|Канада
|12 сентября 2014
|Румыния
|15
|12 сентября 2014
|США
|7 марта 2014
|Украина
|23 июля 2015
|Южная Корея
|6 декабря 2014
|Япония