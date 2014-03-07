Оповещения от Киноафиши
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
4 постера
Медовый месяц

Honeymoon 18+
О фильме

Молодожены Пол и Би отправляются в удаленное местечко у озера, чтобы провести там медовый месяц. Вскоре после прибытия Пол находит Би, блуждающую посреди ночи в лесу. И по мере того, как она становится все более отчужденной, Пол начинает подозревать, что это был не просто лунатизм, и в лесу произошло, что-то ужасное…

Медовый месяц - трейлер
Медовый месяц  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 7 июля 2014
Премьера в мире 7 марта 2014
Дата выхода
7 марта 2014 Россия 18+
26 сентября 2014 Великобритания
16 января 2015 Германия
7 марта 2014 Казахстан
19 сентября 2014 Канада
12 сентября 2014 Румыния 15
12 сентября 2014 США
7 марта 2014 Украина
23 июля 2015 Южная Корея
6 декабря 2014 Япония
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $24 343
Производство Fewlas Entertainment
Другие названия
Honeymoon, Bal ayi, Balayı, Lua de Mel, Luna de miere, Lune de miel, Medeni mesec, Mesinädalad, Miesiąc miodowy, Nászút, Меден месец, Медовый месяц, ハネムーン, 血色蜜月
Режиссер
Ли Джаньяк
Ли Джаньяк
В ролях
Роуз Лесли
Роуз Лесли
Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй
Бен Хубер
Ханна Браун
Генри Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Paul Где моя жена? Где Биа?
Bea Это я.
Paul Что случилось? Ты похожа на неё, но ты не она. У тебя её пальцы на ногах... у тебя её пальцы на ногах. У тебя её колени. У тебя её бёдра. Ты пахнешь так же.
[целует её]
Paul Ты на вкус такая же. Но ты другая. Ты другая.
Медовый месяц - трейлер
Медовый месяц Трейлер
