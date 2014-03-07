Paul Где моя жена? Где Биа?

Bea Это я.

Paul Что случилось? Ты похожа на неё, но ты не она. У тебя её пальцы на ногах... у тебя её пальцы на ногах. У тебя её колени. У тебя её бёдра. Ты пахнешь так же.

[целует её]