Венера в мехах, 2013

Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах». Режиссер в отчаяние пока не появляется Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная. Она воплощает собой все, что Тома ненавидит: вульгарна, взбалмошна и не остановится ни перед чем, чтобы получить роль.

Вдруг все, что так ненавидит Тома, начинает ему нравиться – актриса отлично подготовилась к прослушиванию, знает психологию героев и умеет перевоплощаться. Удивление сменяется влечением, а затем и одержимостью к этой женщине.