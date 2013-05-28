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Венера в мехах Венера в мехах
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Venus in Fur

Венера в мехах, 2013

2013 / Франция / Польша
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Томас Новачек – режиссер новой пьесы, экранизации романа австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах». После целого дня кастинга на главную роль Томас так и не видит ни одного достойного выступления, и когда он уже готовится покинуть театр, появляется растрепанная актриса по имени Ванда Джордан. Как только она начала читать, становится ясно, что она прекрасная актриса и идеально подходит для этой роли. Между героями начинают развиваться странные отношения, в которых они все больше отождествляют себя с персонажами Захер-Мазоха… 

  • Фильм создан по мотивам одноименного романа Леопольда фон Захер-Мазоха, знаменитого австрийского писателя, в честь которого был назван мазохизм. 
  • Знаменитый французский актер Луи Гаррель изначально был выбран на главную мужскую роль, но позже его заменил Матье Амальрик.
  • Эта адаптация переносит оригинальную историю из Нью-Йорка в Париж. Одна из основных причин перемены заключалась в том, что Роман Полански хотел работать со своей женой на ее родном французском языке, чего они никогда раньше не делали.
  • Эммануэль Сенье, французская актриса и жена Полански, могла снимать свои сцены только днем, потому что ночью она появлялась на сцене в знаменитом возрождении ремейке мюзикла «Возвращение домой» Гарольда Пинтера.

Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах». Режиссер в отчаяние пока не появляется Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная. Она воплощает собой все, что Тома ненавидит: вульгарна, взбалмошна и не остановится ни перед чем, чтобы получить роль.

Вдруг все, что так ненавидит Тома, начинает ему нравиться – актриса отлично подготовилась к прослушиванию, знает психологию героев и умеет перевоплощаться. Удивление сменяется влечением, а затем и одержимостью к этой женщине.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 мая 2014
Премьера в мире 28 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Роман Полански
Роман Полански
В ролях
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Венера в мехах 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ПорнО садО мазО. По-французски забавно звучит.
Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 15/04/2014 - 23:08:11
Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у… Читать дальше…
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