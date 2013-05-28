Венера в мехах, 2013

Томас Новачек – режиссер новой пьесы, экранизации романа австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха «Венера в мехах». После целого дня кастинга на главную роль Томас так и не видит ни одного достойного выступления, и когда он уже готовится покинуть театр, появляется растрепанная актриса по имени Ванда Джордан. Как только она начала читать, становится ясно, что она прекрасная актриса и идеально подходит для этой роли. Между героями начинают развиваться странные отношения, в которых они все больше отождествляют себя с персонажами Захер-Мазоха…
Весь день Тома проводил прослушивания, выбирая актрису для пьесы по знаменитому роману Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах». Режиссер в отчаяние пока не появляется Ванда — настоящий сгусток энергии, разнузданная и развязная. Она воплощает собой все, что Тома ненавидит: вульгарна, взбалмошна и не остановится ни перед чем, чтобы получить роль.
Вдруг все, что так ненавидит Тома, начинает ему нравиться – актриса отлично подготовилась к прослушиванию, знает психологию героев и умеет перевоплощаться. Удивление сменяется влечением, а затем и одержимостью к этой женщине.
Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного… Читать дальше…
Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у… Читать дальше…