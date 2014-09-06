Бивень, 2014

Журналист Уоллес Тедди уехал брать интервью и исчез навсегда. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляется на поиски. Поиски приводят пару к полицейскому в отставке, который много лет занимался поиском пропавших людей и который рассказывает им, что есть некая закономерность в пропаже людей. Люди пропадают, а потом находят их обезображенные кости. Полицейский думает, что все это дело рук серийного убийцы. Считая, что Уоллес каким то образом попал в его руки, троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна, что в нее просто невозможно поверить.