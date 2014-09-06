Бивень, 2014

Создатель подкастов Уоллес в поисках интересного материала попадает в дом старого моряка-инвалида, некогда спасенного от гибели моржом. Парень не представляет, чем закончится его охота за небанальной историей…
Журналист Уоллес Тедди уехал брать интервью и исчез навсегда. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляется на поиски. Поиски приводят пару к полицейскому в отставке, который много лет занимался поиском пропавших людей и который рассказывает им, что есть некая закономерность в пропаже людей. Люди пропадают, а потом находят их обезображенные кости. Полицейский думает, что все это дело рук серийного убийцы. Считая, что Уоллес каким то образом попал в его руки, троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна, что в нее просто невозможно поверить.
Узнать Джонни Деппа в имидже Ги Лапуэнта довольно непросто
Это Депп что ли был??? серьезно?… Читать дальше…
я тебя буду трахать
Фу. Учитывая возраст, скорее уж наоборот. И потом,он же дуба давал в этот… Читать дальше…