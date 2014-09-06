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Tusk

Бивень, 2014

2014 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Создатель подкастов Уоллес в поисках интересного материала попадает в дом старого моряка-инвалида, некогда спасенного от гибели моржом. Парень не представляет, чем закончится его охота за небанальной историей…

  • Это первый фильм из составляющих «Канадскую трилогию» Кевина Смита, оказавшуюся дилогией. Второй — «Йоганутые» (2016), «Челюсти лося» не вышли.
  • Картина снята за 15 дней.
  • Квентину Тарантино предлагали роль Гая Лапуана, но он отказался, сказав, что он нашел сценарий и «не мог дождаться, когда Майкл Паркс выпустит на волю своего внутреннего Кракена». Смит сообщил в интервью, что Тарантино думал, что ему предлагают роль Уоллеса, а не детектива, этим и мотивирован отказ, что привело к выбору Джонни Деппа.
  • Большая часть бюджета картины была потрачена на получение прав на использование песни «Tusk» группы Fleetwood Mac.
  • Смит посоветовал своим подписчикам в Твиттере ставить тэг «#WalrusYes», если они хотят, чтобы он снял эту работу, или «#WalrusNo», если не хотят. Подавляющее большинство его фолловеров «проголосовало» за фильм.
  • Уоллес (Джастин Лонг), посещающий уборную и поворачивающий голову куклы, чтобы она не «смотрела» на него — отголосок истории из детства режиссера.
  • Ховард (Майкл Паркс), описывающий размер большой белой акулы за обедом, фактически цитирует Куинта из «Челюстей»: «25 футов ... три тонны...».

Журналист Уоллес Тедди уехал брать интервью и исчез навсегда. Его друг вместе с девушкой Уоллеса отправляется на поиски. Поиски приводят пару к полицейскому в отставке, который много лет занимался поиском пропавших людей и который рассказывает им, что есть некая закономерность в пропаже людей. Люди пропадают, а потом находят их обезображенные кости. Полицейский думает, что все это дело рук серийного убийцы. Считая, что Уоллес каким то образом попал в его руки, троица идет по следу маньяка, даже не представляя себе, что правда, которую им предстоит узнать, настолько ужасна, что в нее просто невозможно поверить.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 октября 2014
Премьера в мире 6 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Майкл Паркс
Ральф Гармен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бивень 3 постера
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Бивень
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 09/10/2014 - 19:49:07
Узнать Джонни Деппа в имидже Ги Лапуэнта довольно непросто

Это Депп что ли был??? серьезно?… Читать дальше…
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 08/12/2014 - 01:44:50
я тебя буду трахать
Фу. Учитывая возраст, скорее уж наоборот. И потом,он же дуба давал в этот… Читать дальше…
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