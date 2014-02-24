Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Камни, закрывающие вход

Камни, закрывающие вход

18+
Причины посмотреть

О фильме

Фильм-открытие Валерия Балаяна, который ни в коем случае нельзя пропустить. Фильм со странной судьбой. Задумывавшийся как история неудачно внедренного в СССР агента ЦРУ Михаила Кудрявцева, он, в конечном итоге стал историей о тренировавшем его американце Уильяме Слоане Коффине. Как иной раз в поисках Индии можно открыть Америку, так и авторы фильма, уже в процессе съемок, открывая все новую и новую информацию, поняли, что во всей этой истории о сорвавшейся операции ЦРУ именно Коффин заслуживает отдельного внимания. Умерший в 2006 году в возрасте 82 лет, называемый многими «Американским пророком»; талантливый пианист, работавший на ЦРУ, искренне любивший Россию и знавший наизусть все русские народные песни; убежденный пацифист и пастор Объединенной Церкви Христа… Все это Уильям Слоан Коффин ― человек, проживший несколько жизней в своей одной и несколько раз строивший себя заново. Человек, который считал что главное ― это держать глаза открытыми на правду. Именно этим Коффин и занимался последние десятилетия своей мятежной жизни, ведя беспрерывный диалог со своей родиной Америкой, которую он любил и которую критиковал, потому что именно это и являлось для него истинным патриотизмом. Пронзительно незначительным выглядит на его фоне бывший шпион Кудрявцев, извиняющийся перед советскими гражданами за свой «американский плен» на уникальных кадрах пресс-конференции 1957 года.

Его когда-то назвали «Американским пророком». Он оставил мир живых в 2006 году. На тот момент мужчине исполнилось 82 года. У него был талант к игре на пианино. Коффин очень любил Россию. Он с удовольствием напевал русские песни, которые были созданы народом. Уильям Коффин сумел прожить одновременно несколько жизней, каждая из которых была наполнена весьма яркими событиями и впечатлениями.

Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 февраля 2014
Дата выхода
24 февраля 2014 Россия 12+
24 февраля 2014 Казахстан
24 февраля 2014 Украина
Режиссер
Евгений Сулла
Валерий Балян
В ролях
Уильям Коффин
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
