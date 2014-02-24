Фильм-открытие Валерия Балаяна, который ни в коем случае нельзя пропустить. Фильм со странной судьбой. Задумывавшийся как история неудачно внедренного в СССР агента ЦРУ Михаила Кудрявцева, он, в конечном итоге стал историей о тренировавшем его американце Уильяме Слоане Коффине. Как иной раз в поисках Индии можно открыть Америку, так и авторы фильма, уже в процессе съемок, открывая все новую и новую информацию, поняли, что во всей этой истории о сорвавшейся операции ЦРУ именно Коффин заслуживает отдельного внимания. Умерший в 2006 году в возрасте 82 лет, называемый многими «Американским пророком»; талантливый пианист, работавший на ЦРУ, искренне любивший Россию и знавший наизусть все русские народные песни; убежденный пацифист и пастор Объединенной Церкви Христа… Все это Уильям Слоан Коффин ― человек, проживший несколько жизней в своей одной и несколько раз строивший себя заново. Человек, который считал что главное ― это держать глаза открытыми на правду. Именно этим Коффин и занимался последние десятилетия своей мятежной жизни, ведя беспрерывный диалог со своей родиной Америкой, которую он любил и которую критиковал, потому что именно это и являлось для него истинным патриотизмом. Пронзительно незначительным выглядит на его фоне бывший шпион Кудрявцев, извиняющийся перед советскими гражданами за свой «американский плен» на уникальных кадрах пресс-конференции 1957 года.