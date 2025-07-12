Эх, Вася, Вася... Фанатам Меньшова не понравится причина, по которой современное поколение недолюбливает «Любовь и голуби»

Мы привыкли думать, что «Любовь и голуби» — это классика, вечная история о любви, простых радостях, о смехе сквозь слёзы. Но прошло больше 40 лет, и с каждой новой волной зрителей фильм видят совсем другими глазами.

Особенно психологи и молодёжь, выросшая в другой реальности. Где женщина не обязана прощать измену, а алкоголь — это не повод для смеха, а сигнал беды.

«Смешно» — потому что больно?

Начнём с самого очевидного: дядя Митя. Символ деревенского весельчака, вечно пьяного, небритого и готового врать ради чекушки. Он смешной? Да, если не задумываться, утверждают молодые россияне.

Во многом его персонаж трагический, по их мнению. Баба Шура гоняется за ним с лопатой, все вокруг смеются, но есть что-то грустное и хтоническое в этой сцене.

Сбежал — и прав?

Василий — центральный герой, человек «с тонкой душевной организацией», который решает: хватит. Бросает жену, детей, уезжает в санаторий, влюбляется и уходит. А потом… возвращается, потому что понял: дома лучше.

Но что с женой? А с ней трагедия — она две недели лежит пластом, сломанная, униженная, осмеянная всей деревней. Психологи в этом месте хватаются за голову: нормализация измены и мужского эгоизма, возвеличивание «душевности» предателя, романтизация женского терпения.

Что делает Надежда? Ждёт, а после прощает. Потому что, как иначе?

Женщина — всегда на вторых ролях

Современного зрителя поражает неравноправие, которое проходит красной нитью сквозь весь сюжет ленты Владимира Меньшова. Василий едет в санаторий — это нормально. А если бы Надюха уехала одна, её бы осудила вся улица.

Василий ищет «чего-то другого в жизни» — Раиса Захаровна. А Надежда должна всё простить, принять, сохранить. Потому что дом, дети, хозяйство должен кто-то тащить. Да и женщина без мужчины в деревне — никто.

Даже образ продвинутой, одинокой Раисы в итоге сводится к тому, что она учится печь пироги — чтобы угодить мужчине.

А где же любовь?

Фильм называется «Любовь и голуби». Но где в нём любовь, поддержка, чуткость? Всё, что мы сегодня вкладываем в это слово, в кадре заменено привычкой, тоской, одиночеством и страхом остаться одной.

«Любовь» здесь — это скорее привязанность, страх потерять удобного, знакомого человека. Василию с Раисой «приятно» — но не по-настоящему. А с Надеждой — не красиво и тоскливо, но зато привычно. Это и называется «любовь»?

Фильм как зеркало эпохи

Неудивительно, что фильм критикуют. Он действительно показывает время — честно, без прикрас. Где женщины тянули на себе семьи, где мужчины убегали от скуки, а алкоголь заменял хобби.

Людку помнит большинство, а что насчет этих 5 героев? Определите, кто был в фильме «Любовь и голуби», а кто — лишний (тест).