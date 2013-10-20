Спасти мистера Бэнкса, 2013

История постановки классического художественного фильма Disney «Мэри Поппинс».



Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге, сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более двадцати лет. В попытке получить права на экранизацию книги, Уолт столкнулся со своенравной и несговорчивой британской писательницей, которая ни в коем случае не хотела, чтобы ее любимая героиня была «испорчена» голливудским подходом к созданию фильмов. Лишь в начале шестидесятых она согласилась лично приехать в Лос-Анджелес и начать переговоры об экранизации.



На протяжении двух недель в 1961 году, пока длились переговоры с Памелой Трэверс, Уолт Дисней перепробовал все уловки. Он презентовал идеи и эскизы к фильму, пытался впечатлить писательницу великолепной музыкой, написанной талантливыми композиторами, братьями Шерман, и даже устраивал экскурсии в Диснейленд — однако Трэверс не шла ни на какие уговоры, и знаменитый кинематографист чуть было не отказался от своего замысла.