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Спасти мистера Бэнкса Спасти мистера Бэнкса
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Saving Mr. Banks

Спасти мистера Бэнкса, 2013

2013 / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Более 20 лет Уолт Дисней мечтал снять фильм по сказкам о Мэри Поппинс. Все эти годы он пытался уговорить непреклонную Памелу Трэверс дать разрешение на экранизацию ее книг. В 1961 году Диснею все же удалось организовать двухнедельный визит писательницы в Лос-Анджелес для переговоров о постановке. В то время как мультипликатор идет самые разные ухищрения, чтобы добиться согласия Трэверс, сама Памела неожиданно для себя погружается в воспоминания о горячо любимом отце, образ которого оставил след в ее знаменитой сказке.

  • “Спасти мистера Бэнкса” – первый фильм студии “Дисней”, в котором появляется персонаж Уолта Диснея.
  • Для подготовки к роли Том Хэнкс не только посещал семейный музей Уолта Диснея в Сан-Франциско, но и общался с дочерью Уолта Дайан Дисней Миллер и другими родственниками мультипликатора.
  • Большая часть съемок прошла в Лос-Анджелесе, включая “Диснейленд” в Анахайме, кинотеатр Chinese Theatre, где в 1964 году состоялась премьерный показ кинокартины "Мэри Поппинс", студию The Walt Disney Studios в Бербанке и ранчо Big Sky Ranch в Сими Вэлли.
  • Для работы над картиной создателям фильма было передано более 120 страниц оригинальных скетчей, раскадровок и макетов, созданных с 1961 по 1964 год.
  • Съемочная группа тщательно прорабатывала каждую деталь в образе Уолтера Диснея в исполнении Тома Хэнкса, вплоть до точных замеров длины его усов.
История постановки классического художественного фильма Disney «Мэри Поппинс».

Когда Уолт Дисней пообещал своим дочерям снять фильм по их любимой книге, сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс», он даже не подозревал, что на исполнение этого обещания ему понадобится более двадцати лет. В попытке получить права на экранизацию книги, Уолт столкнулся со своенравной и несговорчивой британской писательницей, которая ни в коем случае не хотела, чтобы ее любимая героиня была «испорчена» голливудским подходом к созданию фильмов. Лишь в начале шестидесятых она согласилась лично приехать в Лос-Анджелес и начать переговоры об экранизации.

На протяжении двух недель в 1961 году, пока длились переговоры с Памелой Трэверс, Уолт Дисней перепробовал все уловки. Он презентовал идеи и эскизы к фильму, пытался впечатлить писательницу великолепной музыкой, написанной талантливыми композиторами, братьями Шерман, и даже устраивал экскурсии в Диснейленд — однако Трэверс не шла ни на какие уговоры, и знаменитый кинематографист чуть было не отказался от своего замысла.
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 23 января 2014
Премьера в мире 20 октября 2013
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Ли Хэнкок
Джон Ли Хэнкок
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спасти мистера Бэнкса 5 постеров
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Спасти мистера Бэнкса смотреть онлайн

Спасти мистера Бэнкса
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ё-моё, Дисней просто супермен какой-то... Душка, гений бизнеса, любимец публики, классный босс, отличный папа, между делом психотерапевт, который… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Хороший, драматический фильм. Получает конечно же на два балла больше, за реальную историю. В целом конечно классическая Диснеевская история. Но,… Читать дальше…
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13 января 2021 11:47
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