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Шагал - Малевич Шагал - Малевич
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Шагал - Малевич, 2013

2013 / Россия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в первой половине XX века в родном городе Марка Шагала - Витебске. Именно туда вместе с женой и дочерью молодой художник приезжает в статусе уполномоченного Коллегии по делам искусств. Спустя два года Шагал основал в Витебске школу искусств, ученики которой будут постигать мастерство авангардной живописи. На место учителя принят Казимир Малевич. Между двумя сильнейшими художниками, каждый из которых исповедует свои творческие принципы, возникает противостояние…

  • В кадре зритель видит не оригинальные сюжеты Марка Шагала, а вольные фантазии на их темы. Дело в том, что создателям картины не удалось получить права на использование творческого наследия художника. 
  • Предыдущий полнометражный фильм Александра Митты - “Раскаленная суббота” - вышел на экраны в 2002 году. Таким образом, “Шагал-Малевич” - первая работа режиссера после 11-летнего перерыва. 
  • Роль Беллы Розенфельд стала дебютом Кристины Шнайдерман в большом кино. 
  • Съемки фильма проходили в Витебске (помимо прочего, именно там были сняты “парижские” сцены) и Санкт-Петербурге. 
  • Первоначально фильм должен был носить название “Миракль о Шагале” (в Средние века мираклями называли театрализованные представления на религиозные темы).

Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.

История самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала протекает на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем и другой, еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 апреля 2014
Премьера в мире 3 апреля 2014
Возраст 12+
Прокатчик Арена
Режиссер
Александр Митта
Александр Митта
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Кристи Шнайдер
Кристи Шнайдер
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Дарья Пашкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шагал - Малевич 2 постера
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Шагал - Малевич смотреть онлайн

Шагал - Малевич
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