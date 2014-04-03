Шагал - Малевич, 2013

Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.

История самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала протекает на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем и другой, еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы.