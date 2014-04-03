Шагал - Малевич, 2013

Действие фильма разворачивается в первой половине XX века в родном городе Марка Шагала - Витебске. Именно туда вместе с женой и дочерью молодой художник приезжает в статусе уполномоченного Коллегии по делам искусств. Спустя два года Шагал основал в Витебске школу искусств, ученики которой будут постигать мастерство авангардной живописи. На место учителя принят Казимир Малевич. Между двумя сильнейшими художниками, каждый из которых исповедует свои творческие принципы, возникает противостояние…
Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка.
История самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала протекает на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем и другой, еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы.