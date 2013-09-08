Враг, 2013

Опасайся встречи с самим собой...

Чтобы хоть как-то развеять депрессию, разведенный учитель истории Тертулиано Максимо Афонсо берет в прокате видеокассету с комедией "Упорный охотник подстрелит дичь". Фильм никак не впечатляет Тертулиано, и он ложится спать. Ночью его будят звуки из гостиной — оказывается, он забыл выключить пленку, и видеомагнитофон заново проигрывает фильм. И тут Тертулиано обнаруживает, что один из исполнителей эпизодических ролей выглядит в точности так, как он сам пять лет назад. Герой решает во что бы то ни стало найти своего двойника. Поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы.