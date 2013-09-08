Враг, 2013

Преподаватель истории Адам Белл берет напрокат диск с неизвестной ему комедией. Фильм оказывается неинтересным, но в одном из эпизодов он замечает актера, который как две капли воды похож на него самого. Пораженный увиденным, он решает найти актера-двойника. Длительные и безрезультатные поиски, в конце концов, становятся причиной необъяснимых событий, из-за которых Адам начинает понемногу сходить с ума...
Опасайся встречи с самим собой...
Чтобы хоть как-то развеять депрессию, разведенный учитель истории Тертулиано Максимо Афонсо берет в прокате видеокассету с комедией "Упорный охотник подстрелит дичь". Фильм никак не впечатляет Тертулиано, и он ложится спать. Ночью его будят звуки из гостиной — оказывается, он забыл выключить пленку, и видеомагнитофон заново проигрывает фильм. И тут Тертулиано обнаруживает, что один из исполнителей эпизодических ролей выглядит в точности так, как он сам пять лет назад. Герой решает во что бы то ни стало найти своего двойника. Поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы.
Ответ на сообщение Toporock от 07/05/2014 - 00:12:07
Ой, ну расстроили вы меня . У… Читать дальше…
У ФМ вроде тоже в конце экипаж и истерика. А тут ещё и паук.
Я как-то не прочувствовала… Читать дальше…