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An Enemy

Враг, 2013

2013 / Канада / Испания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Преподаватель истории Адам Белл берет напрокат диск с неизвестной ему комедией. Фильм оказывается неинтересным, но в одном из эпизодов он замечает актера, который как две капли воды похож на него самого. Пораженный увиденным, он решает найти актера-двойника. Длительные и безрезультатные поиски, в конце концов, становятся причиной необъяснимых событий, из-за которых Адам начинает понемногу сходить с ума... 

  • Актеры подписали соглашение о конфиденциальности, которое не позволяет им объяснять прессе о смысле пауков в фильме.
  • Экранизация романа Жозе Сарамаго “Двойник”. 
  • По словам режиссера Дени Вильнева, главную роль сначала предложили Хавьеру Бардему, но актер почувствовал, что ему не подходит этот персонаж. Затем роль была предложена Кристиану Бэйлу и, хотя актер хотел сыграть ее, он не смог из-за занятости в других проектах. 
  • Песня, которая звучит внутри видеомагазина, называется “The Cheater” и рассказывает о парне, который не может контролировать свое желание поспать.
  • Имена посыльных №1 и №2, которых ищет Адам — Фрейзер Эш и Кевин Крикст. Это имена продюсеров фильма. 
  • Один из двух фильмов, выпущенных в 2013 году, который повествует о встречах персонажей с двойниками самих себя. Второй фильм — “Двойник” с Джесси Айзенбергом. Фильмы основаны на разных произведениях с одинаковым названием “Двойник”. 

Опасайся встречи с самим собой...

Чтобы хоть как-то развеять депрессию, разведенный учитель истории Тертулиано Максимо Афонсо берет в прокате видеокассету с комедией "Упорный охотник подстрелит дичь". Фильм никак не впечатляет Тертулиано, и он ложится спать. Ночью его будят звуки из гостиной — оказывается, он забыл выключить пленку, и видеомагнитофон заново проигрывает фильм. И тут Тертулиано обнаруживает, что один из исполнителей эпизодических ролей выглядит в точности так, как он сам пять лет назад. Герой решает во что бы то ни стало найти своего двойника. Поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 октября 2014
Премьера онлайн 23 октября 2017
Премьера в мире 8 сентября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Сара Гадон
Сара Гадон
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Тим Пост
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Враг 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Беда, расстроила аж двух уважаемых форумчан. Прошу прощения.

Ответ на сообщение Toporock от 07/05/2014 - 00:12:07
Ой, ну расстроили вы меня . У… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 04/05/2014 - 23:42:26

У ФМ вроде тоже в конце экипаж и истерика. А тут ещё и паук.

Я как-то не прочувствовала… Читать дальше…
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