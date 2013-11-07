Зачётный препод, 2013

Грабитель банков Зеки Мюллер только что вышел из тюрьмы. После освобождения он пытается забрать украденные им деньги, которые его друг закопал на стройке. Однако, пока Зеки находился в тюрьме, строительство было завершено, и его деньги теперь закопаны под новым зданием Старшей школы Гете. Чтобы получить деньги, Зеки пытается попасть на вакантное место умершего дворника, но из-за недоразумения ему дают работу заместителем учителя. Теперь Зеки думает, что деньги у него в руках, однако современные школьники оказываются ему не по зубам…
Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал!
Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лёгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену. Ему достаётся самый буйный и ненормальный класс во всей школе — 10 «Б». Используя несколько необычные методы, бывший грабитель неожиданно находит общий язык с учениками. Одновременно с этим по ночам он пытается добраться до спрятанной добычи и влюбляется в коллегу-учительницу Лиси.
Среди самых феерических моментов - нарко-модернистская школьная постановка "Ромео и… Читать дальше…