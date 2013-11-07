Зачётный препод, 2013

Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал!

Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лёгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену. Ему достаётся самый буйный и ненормальный класс во всей школе — 10 «Б». Используя несколько необычные методы, бывший грабитель неожиданно находит общий язык с учениками. Одновременно с этим по ночам он пытается добраться до спрятанной добычи и влюбляется в коллегу-учительницу Лиси.