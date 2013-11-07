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Fack ju Göhte

Зачётный препод, 2013

2013 / Германия
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Грабитель банков Зеки Мюллер только что вышел из тюрьмы. После освобождения он пытается забрать украденные им деньги, которые его друг закопал на стройке. Однако, пока Зеки находился в тюрьме, строительство было завершено, и его деньги теперь закопаны под новым зданием Старшей школы Гете. Чтобы получить деньги, Зеки пытается попасть на вакантное место умершего дворника, но из-за недоразумения ему дают работу заместителем учителя. Теперь Зеки думает, что деньги у него в руках, однако современные школьники оказываются ему не по зубам… 

  • Оригинальное название фильма, «Fack ju Göhte», это умышленно неправильное написание английской фразы «Fuck you, Goethe», что означает «Пошел ты, Гете». При этом в американском прокате фильм вышел под названием «Suck Me Shakespeer».
  • Роль Зеки Мюллера была написана режиссером и сценаристкой фильма Борой Дагтекин специально для Эльяса М'Барека, с которым они ранее вместе работали над телесериалами «Школьница», «Дневник доктора» и «Турецкий для начинающих». 
  • Съемки фильма проходили в основном в Мюнхене и Берлине. Гимназия Лизе-Майтнер в Унтерхахинге послужила фоном для Старшей школы Гете. Ранее эта школа уже использовалась в фильмах, таких как «Школа» и «Облако».

Незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал!

Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лёгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену. Ему достаётся самый буйный и ненормальный класс во всей школе — 10 «Б». Используя несколько необычные методы, бывший грабитель неожиданно находит общий язык с учениками. Одновременно с этим по ночам он пытается добраться до спрятанной добычи и влюбляется в коллегу-учительницу Лиси.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 4 декабря 2014
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 7 ноября 2013
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Бюджет €5 000 000
Режиссер
Бора Дагтекин
Бора Дагтекин
В ролях
Элиас ЭмБарек
Элиас ЭмБарек
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Катя Риман
Катя Риман
Яна Палласке
Яна Палласке
Алвара Хёфельс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 1 февраля 2016, 12:34
Ответ на сообщение peacefrog от 06/11/2014 - 19:35:10
Среди самых феерических моментов - нарко-модернистская школьная постановка "Ромео и… Читать дальше…
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