Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014

Предыдущая часть завершилась на том, что Китнисс спасли с арены юбилейных Голодных игр. Она оказалась в 13-м дистрикте, где ее ждали близкие люди. После прошедших событий по всей стране вспыхивают восстания. Люди больше не хотят мириться с политикой президента Сноу. Девушка знакомится с Альмой Койн, которая предлагает ей стать символом революции. Сначала Китнисс отказывается. Но после поездки в 12-й дистрикт осознает, что уже не может оставаться в стороне от начавшейся войны.
Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно.
Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она хочет не оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр...