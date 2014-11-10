Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014

Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно.

Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она хочет не оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр...