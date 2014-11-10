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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I, 2014

2014 / США
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65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Предыдущая часть завершилась на том, что Китнисс спасли с арены юбилейных Голодных игр. Она оказалась в 13-м дистрикте, где ее ждали близкие люди. После прошедших событий по всей стране вспыхивают восстания. Люди больше не хотят мириться с политикой президента Сноу. Девушка знакомится с Альмой Койн, которая предлагает ей стать символом революции. Сначала Китнисс отказывается. Но после поездки в 12-й дистрикт осознает, что уже не может оставаться в стороне от начавшейся войны.

  • Авторы проекта пытались избежать утечки информации и сохранить подробности втайне, поэтому лента сначала называлась иначе – «Морской берег».
  • За неделю до завершения съемок в двух последних частях саги трагически скончался исполнитель роли Плутарха Филип Сеймур Хоффман. Практически все эпизоды, в которых он появляется, были завершены. Поэтому создатели проекта не нанимали другого актера, а лишь незначительно изменили сценарий.
  • Во время съемок Лиам Хемсворт получил травму голеностопа.
  • Дети Джулианны Мур очень любят книгу «Голодные игры». Именно они убедили ее сняться в картине.
  • Для своей роли Натали Дормер выбрила половину волос на голове, хотя была готова обриться полностью.

Китнисс выжила, хотя дом ее разрушен. Её семья — в относительной безопасности. Но… Пит похищен власть имущими, и судьба его неизвестна. И тогда легенда становится реальностью. Таинственный Тринадцатый дистрикт выходит из тени, в которой скрывался долгие годы. Начинается война. Война за справедливость? Война за лучшее будущее? Возможно.

Китнисс в этой войне — символ сопротивления. И если она хочет не оказаться пешкой в чужой большой игре, если хочет, чтобы жизнь её любимого не принесли в жертву чужим интересам, ей придется стать сильной. Сильнее, чем на арене Голодных игр...

6.1 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 ноября 2014
Премьера онлайн 19 марта 2015
Премьера в мире 10 ноября 2014
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Натали Дормер
Натали Дормер
Все актеры и съемочная группа
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
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Наша рецензия
В «Голодных играх» снова сменились сценаристы. И, несмотря на верность всех частей киносаги романам-первоисточникам и их генеральной линии, кое-какие отличия все же чувствуются. Адаптацией обеих частей «Сойки-пересмешницы» занялись Питер Крэйг и Дэнни Стронг. Крэйг до этого переводил на киноязык роман Чака Хогана «Принц воров»; режиссером «перевода» стал Бен Аффлек, а фильм получил название The Town (в российском прокате – «Город…
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Toporock 7 декабря 2015, 12:51
Странное дело, часть фильма меня отпускало чувство "Дежавю", то ли я предполагаю каждый следующий шаг, то ли я это уже видел. Может быть я… Читать дальше…
3lik 7 декабря 2015, 12:51
выскажусь по своему - "что б вас разорвало" - блин - везло же - последние 7 фильмов с удовольствием глянул -и вот думаю - все смотрели… Читать дальше…
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