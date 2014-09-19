Джон Уик, 2014

В наши дни американец Джон Уик хоронит любимую жену, погибшую от неизвестной болезни. Перед смертью Элена оставляет мужу щенка по имени Дэйзи в качестве напоминания о себе. Теперь пес и любимая машина – последние радости в тоскливой жизни оплакивающего супругу Джона.

Однажды на автозаправочной станции Джон сталкивается с тремя незнакомцами. Один из них, Йозеф, сын главы местного криминального синдиката, пытается купить машину Джона, но тот отказывается и уезжает. Тогда Йозеф, привыкший получать все, что он хочет, вламывается в дом Уика среди ночи и угоняет машину, избив при этом Джона и убив Дэйзи.

Позже Йозеф приезжает на автомобиле Уика в автомастерскую Аурелио, чтобы поменять номера. Хозяин мастерской узнает машину и в ярости выгоняет Йозефа, ударив его. Вигго, отец Йозефа, хочет наказать Аурелио, но, когда узнает, чью машину угнал его сын, тоже избивает его. Позже Вигго объясняет Йозефу, что Джон Уик – один из лучших наемных убийц в мире по прозвищу Баба-Яга, бывший киллер синдиката, чьими силами Вигго и возвел свою империю. Когда-то Уик выполнил невыполнимое задание, чтобы выйти из игры ради жены, и с тех пор покинул преступный мир, но теперь, когда его жена погибла, а последняя память о ней была уничтожена Йозефом, Джон обязательно придет за ним.

Тем временем Джон тоже посещает гараж Аурелио и узнает, кто ответственен за смерть его пса и угон машины. Вигго звонит Джону и пытается уговорить его пощадить сына, но тот молча вешает трубку. Тогда Вигго отправляет своих людей избавиться от Уика и назначает голову за его награду, но тот уже вскрыл тайник в подвале своего дома и взялся за оружие. Джон на многие готов пойти ради мести, но закроет ли она огромную дыру в его душе?