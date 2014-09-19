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Джон Уик Джон Уик
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John Wick

Джон Уик, 2014

2014 / США
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В наши дни американец Джон Уик хоронит любимую жену, погибшую от неизвестной болезни. Перед смертью Элена оставляет мужу щенка по имени Дэйзи в качестве напоминания о себе. Теперь пес и любимая машина – последние радости в тоскливой жизни оплакивающего супругу Джона.

Однажды на автозаправочной станции Джон сталкивается с тремя незнакомцами. Один из них, Йозеф, сын главы местного криминального синдиката, пытается купить машину Джона, но тот отказывается и уезжает. Тогда Йозеф, привыкший получать все, что он хочет, вламывается в дом Уика среди ночи и угоняет машину, избив при этом Джона и убив Дэйзи.

Позже Йозеф приезжает на автомобиле Уика в автомастерскую Аурелио, чтобы поменять номера. Хозяин мастерской узнает машину и в ярости выгоняет Йозефа, ударив его. Вигго, отец Йозефа, хочет наказать Аурелио, но, когда узнает, чью машину угнал его сын, тоже избивает его. Позже Вигго объясняет Йозефу, что Джон Уик – один из лучших наемных убийц в мире по прозвищу Баба-Яга, бывший киллер синдиката, чьими силами Вигго и возвел свою империю. Когда-то Уик выполнил невыполнимое задание, чтобы выйти из игры ради жены, и с тех пор покинул преступный мир, но теперь, когда его жена погибла, а последняя память о ней была уничтожена Йозефом, Джон обязательно придет за ним.

Тем временем Джон тоже посещает гараж Аурелио и узнает, кто ответственен за смерть его пса и угон машины. Вигго звонит Джону и пытается уговорить его пощадить сына, но тот молча вешает трубку. Тогда Вигго отправляет своих людей избавиться от Уика и назначает голову за его награду, но тот уже вскрыл тайник в подвале своего дома и взялся за оружие. Джон на многие готов пойти ради мести, но закроет ли она огромную дыру в его душе?

В оригинальном сценарии фильма Джон Уик описан как “мужчина лет шестидесяти”. Во время работы авторы сценария держали в голове Пола Ньюмана. Впоследствии руководители студии решили выбрать актера, который не был бы столь стар внешне, но имел солидную репутацию в истории кино.

На спине Джона вытатуирована латинская фраза “Fortes fortuna adjuvat”, что означает “Храбрым судьба помогает”. Это кредо многих военных подразделений по всему миру.

Согласно комментариям режиссеров, их первая версия фильма длилась два часа двадцать минут. Они мало что рассказали о примерно 39 минутах отснятого материала, вырезанного из фильма, но упомянули, что финальный бой между Джоном и Вигго был отменен, поскольку они признали, что Вигго на самом деле не должен представлять большой физической угрозы.

Смерть жены Джона Вика сделала роль Киану Ривза очень личной, учитывая смерть его бывшей девушки Дженнифер Сайм в автокатастрофе в 2001 году. Сайм родила их ребенка в 1999 году, но ребенок родился мертвым. Причиной автомобильной аварии был объявлен результат приема тяжелых лекарств от депрессии. В отчетах утверждается, что девушка умерла мгновенно. Ривз перенес свои воспоминания о переживании гибели Дженнифер на отношение Джона Уика к смерти жены персонажа.

Чад Стахелски и Дэвид Лейтч были обеспокоены тем, как публика отреагирует на все  смерти в фильме (Джон Уик убивает 77 человек, более того, на экране погибает щенок). Поэтому при выборе исполнителя роли Йозефа Тарасова они искали кого-то, кто выглядел бы как полный «говнюк». Когда режиссеры встретили Альфи Аллена, то подумали, что он идеально подходит для этой роли (к тому же он показался им очень приятным человеком).

Это не первый раз, когда Киану Ривз водит в фильме классический Мустанг. В картине «На гребне волны» Ривз садится за руль Мустанга Mach 1 1970-го года, очень похожего на его автомобиль в этом фильме.

Джон Уик - бывший наемный убийца - ведет размеренную жизнь, когда преступник крадет его любимый Mustang 1969 года и попутно убивает собаку Дейзи, единственное живое напоминание об умершей жене.

Жажда мести пробуждает в нем казалось утерянную мертвую хватку, Джон преследует своего врага до Нью-Йорка. Там большие боссы мафии предложат  киллеру сделку.

7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 октября 2014
Премьера онлайн 6 июня 2022
Премьера в мире 19 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Дэвид Литч
Дэвид Литч
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Эдрианн Палики
Эдрианн Палики
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Дин Уинтерс
Дин Уинтерс
Все актеры и съемочная группа
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Джон Уик
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 18 ноября 2017, 11:30
первые 20 минут фильма заинтриговали, было интересно(но это если не смотреть трейлер и не читать аннотацию)!
а потом бессмысленный сюжет, ни на чём… Читать дальше…
Lil 26 октября 2015, 23:46
Ривз красавец! Дерется круто, смотреть на него приятно, играет убедительно. Но кино - полная х8ня! Баба Яга, которую никто не может положить))… Читать дальше…
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