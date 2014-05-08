22 минуты, 2013

В 2010 году российский танкер захватывают сомалийские пираты. Судно с газом следовало по Аденскому заливу, когда неожиданно подверглось нападению. Вооруженные люди оказались на борту, но членам команды удалось скрыться в трюме. Моряки отправили сигнал «SOS» и первым на него отреагировал фрегат под командованием капитана Тарасова. На судно отправляются морские пехотинцы, но оказываются под обстрелом. Выживает только спецназовец Александр Ежов.
Морпех — первогодок Саня Ежов оказывается среди пиратов на захваченном танкере. Он знает — товарищи не бросят. Ему нужно выжить и помочь своим, когда начнется штурм. Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский танкер «Московский университет». У них было только 22 минуты без права на ошибку…