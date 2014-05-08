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22 минуты, 2013

2013 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2010 году российский танкер захватывают сомалийские пираты. Судно с газом следовало по Аденскому заливу, когда неожиданно подверглось нападению. Вооруженные люди оказались на борту, но членам команды удалось скрыться в трюме. Моряки отправили сигнал «SOS» и первым на него отреагировал фрегат под командованием капитана Тарасова. На судно отправляются морские пехотинцы, но оказываются под обстрелом. Выживает только спецназовец Александр Ежов.

  • Лента основана на реальных событиях. В 2010 году пираты и в самом деле захватили российский танкер в заливе. Но судно называлось «Московский университет», а не «Ямал», как показано в фильме.
  • Съемочная группа приступила к работе летом 2012 года. Картину снимали в столице, а также на Мальте и в Севастополе. В качестве крымских декораций использовалась бухта Казачья. Кроме того, некоторые сцен отсняли во Владивостоке, где был задействован противолодочный корабль.
  • С лентой связан скандал. Исполнительный продюсер Алексей Сидоров составил письмо на имя российского министра культуры и директора Фонда кино. Он заявил, что компания «Централ Партнершип» полностью исказила сюжет, и потребовал, чтобы его фамилия не фигурировала в титрах.

Морпех — первогодок Саня Ежов оказывается среди пиратов на захваченном танкере. Он знает — товарищи не бросят. Ему нужно выжить и помочь своим, когда начнется штурм. Фильм основан на реальных событиях 5 мая 2010 года, когда морские пехотинцы БПК «Маршал Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в водах Аденского залива российский танкер «Московский университет». У них было только 22 минуты без права на ошибку…

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 8 мая 2014
Премьера онлайн 4 февраля 2015
Премьера в мире 8 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Василий Сериков
В ролях
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Гаэль Камилинди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 22 минуты 2 постера
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22 минуты

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блин ну что ЗА ЧУШЬ ОПЯТЬ СНЯЛИ ??????????? Мне хочется задать лично вопрос режисёру , ТЫ ФИЛЬМ КАПИТАН ФИЛЛИПС СМОТРЕЛ ??????????? . Ппц ну… Читать дальше…
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение AVVA от 11/05/2014 - 23:19:02У меня муж служил ... Весь фильм ругался матом... Мне не понравился тк я невольно сравнивала это… Читать дальше…
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