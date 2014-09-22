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Как меня зовут, 2014

2014 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оля и Александра – семнадцатилетние подружки. Они едут из Москвы в Крым, чтобы найти Олиного отца, Сергея. Он живет в крохотном поселении на берегу моря и никогда не виделся с дочкой. Буквально в шаге от его дома Оля понимает, что боится встречи и упрашивает Сашу притвориться ею. Подруга представляется дочкой Сергея, а Оля выдает себя за Александру. Сначала спектакль кажется девочкам забавной проделкой, но они еще не знают, как обернется шутка и драматично перевернет жизнь всех действующих лиц…

  • В карьере Нигины Сайфуллаевой этот фильм стал дебютной полнометражной работой.
  • Кинолента получила особый диплом от жюри Кинотавра за художественную целостность произведения и «легкое дыхание».
  • Марина Васильева изначально участвовала в отборе актеров. Александра Бортич пришла в последний день кастинга, роль Котовой прорабатывалась специально под нее.
  • Согласно сюжету, Ольга к семнадцати годам уже имела сексуальный опыт, эпизод, в котором раскрывается эта информация, был отснят, но не попал в финальную версию.
  • Сексуальная сцена на вечеринке была создана уже после того, как на роль утвердили Марину Васильеву. Эпизод снимали на фестивале «Казантип».

17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу "поменяться местами". Саша представляется Олей, то есть дочерью, а Оля выдает себя за ее подружку. Поначалу этот розыгрыш забавляет девчонок, но они не подозревают, что невинная шутка обернётся драмой и перевернет жизнь всех ее участников.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 22 сентября 2014
Премьера онлайн 17 марта 2015
Премьера в мире 22 сентября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Нигина Сайфуллаева
Нигина Сайфуллаева
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Александра Бортич
Александра Бортич
Марина Васильева
Марина Васильева
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как меня зовут 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Специальный диплом жюри
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Как меня зовут
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 10 октября 2015, 18:31
Посмотрел вчера сие творение. До сих пор не могу избавиться от чувства гадливости. Подруги нажирающиеся до ус-чки и трах-еся с кем попало,где попало… Читать дальше…
Андрей 10 октября 2015, 18:31
Посмотрел вчера сие творение. До сих пор не могу избавиться от чувства гадливости. Подруги нажирающиеся до ус-чки и трах-еся с кем попало,где попало… Читать дальше…
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