Как меня зовут, 2014

Оля и Александра – семнадцатилетние подружки. Они едут из Москвы в Крым, чтобы найти Олиного отца, Сергея. Он живет в крохотном поселении на берегу моря и никогда не виделся с дочкой. Буквально в шаге от его дома Оля понимает, что боится встречи и упрашивает Сашу притвориться ею. Подруга представляется дочкой Сергея, а Оля выдает себя за Александру. Сначала спектакль кажется девочкам забавной проделкой, но они еще не знают, как обернется шутка и драматично перевернет жизнь всех действующих лиц…
17-летние москвички Оля и Саша отправляются в Крым, чтобы познакомиться с Олиным отцом Сергеем. Сергей всю жизнь прожил в маленьком приморском поселке и никогда не видел свою единственную дочь. На пороге его дома Оля пугается предстоящей встречи и просит Сашу "поменяться местами". Саша представляется Олей, то есть дочерью, а Оля выдает себя за ее подружку. Поначалу этот розыгрыш забавляет девчонок, но они не подозревают, что невинная шутка обернётся драмой и перевернет жизнь всех ее участников.