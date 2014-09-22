Как меня зовут, 2014

Оля и Александра – семнадцатилетние подружки. Они едут из Москвы в Крым, чтобы найти Олиного отца, Сергея. Он живет в крохотном поселении на берегу моря и никогда не виделся с дочкой. Буквально в шаге от его дома Оля понимает, что боится встречи и упрашивает Сашу притвориться ею. Подруга представляется дочкой Сергея, а Оля выдает себя за Александру. Сначала спектакль кажется девочкам забавной проделкой, но они еще не знают, как обернется шутка и драматично перевернет жизнь всех действующих лиц…