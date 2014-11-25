Зимы не будет, 2014

Привычный, скучный и такой, до боли знакомый, мир главных героев вдруг начинает сходить с ума в тот миг, когда над Землей нависает угроза столкновения с гигантским метеоритом. Конец света неизбежен. Апокалипсис грядет. И тут наступает момент истины для самых потаенных желаний. Или сейчас, или никогда. Отступать уже поздно. И в этот миг, сами того не ожидая, наши герои пускаются в остервенелую пляску по самому краю бездны. Шаг влево… шаг вправо… и все — конец! Пустота. Но героев уже не остановить, потому что завтра… и так уже ничего не будет. Зимы, по крайней мере, не будет точно. Хотя… возможно, кому-то еще повезет…