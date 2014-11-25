Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимы не будет Зимы не будет
Киноафиша Фильмы Зимы не будет

Зимы не будет, 2014

2014 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Привычный, скучный и такой, до боли знакомый, мир главных героев вдруг начинает сходить с ума в тот миг, когда над Землей нависает угроза столкновения с гигантским метеоритом. Конец света неизбежен. Апокалипсис грядет. И тут наступает момент истины для самых потаенных желаний. Или сейчас, или никогда. Отступать уже поздно. И в этот миг, сами того не ожидая, наши герои пускаются в остервенелую пляску по самому краю бездны. Шаг влево… шаг вправо… и все — конец! Пустота. Но героев уже не остановить, потому что завтра… и так уже ничего не будет. Зимы, по крайней мере, не будет точно. Хотя… возможно, кому-то еще повезет…

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 25 ноября 2014
Премьера в мире 25 ноября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Илья Демичев
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Сергей Колтаков
Сергей Колтаков
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимы не будет 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Зимы не будет смотреть онлайн

Зимы не будет
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши