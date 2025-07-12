«Известная абсолютно практика»: Михалков сделал печальное заявление о судьбе американского кино в России

Скоро или вырастут цены на билеты, или отменится большинство фильмов в прокате.

Никита Михалков предложил жёстко ограничить доступ зарубежных фильмов в российский прокат. Режиссер сообщил, что направил письмо президенту с предложением ввести систему квот и обязательный входной взнос в 5 миллионов рублей — только за рассмотрение права на показ западной картины в России.

Помимо этого, 10% от проката такой ленты, по мнению режиссёра, должны идти на развитие отечественного кино.

Что сказал Михалков

«Это, в принципе, известная абсолютно практика, — пояснил Михалков. — Она есть и во Франции, она есть и в Китае».

По его словам, президент уже поддержал инициативу, сейчас она находится на рассмотрении в профильных ведомствах.

Что думают в Сети

Однако среди кинозрителей и профессионального сообщества идея вызывает вопросы. Во-первых, американские блокбастеры официально в прокат почти не выходят с 2022 года — если и появляются, то через цепочку посредников.

Во-вторых, кинотеатры переживают не лучшие времена: падение посещаемости, рост цен на билеты и хронический дефицит зрелищного контента. И на этом фоне — ещё одно ограничение?

Критики напоминают: за последние годы отрасль и так балансирует на грани — а предложения Михалкова могут добить не только дистрибьюторов, но и кинозалы. Сам режиссёр, впрочем, уверен, что защита «нашего кино» важнее.

Как выразился BadComedian, комментируя новость: «Деньги на “Кракен 2” найдены!»

Пока же однозначного ответа нет. Одни называют инициативу полезной попыткой защитить культуру, другие — ещё одной формальностью, способной принести доход немногим, но не привести к росту качества.

Скучаете по школьным годам? Тогда этот тест для вас — вспомните 5 фильмов по кадрам с учениками.