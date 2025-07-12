Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Известная абсолютно практика»: Михалков сделал печальное заявление о судьбе американского кино в России

«Известная абсолютно практика»: Михалков сделал печальное заявление о судьбе американского кино в России

12 июля 2025 15:42
«Известная абсолютно практика»: Михалков сделал печальное заявление о судьбе американского кино в России

Скоро или вырастут цены на билеты, или отменится большинство фильмов в прокате. 

Никита Михалков предложил жёстко ограничить доступ зарубежных фильмов в российский прокат. Режиссер сообщил, что направил письмо президенту с предложением ввести систему квот и обязательный входной взнос в 5 миллионов рублей — только за рассмотрение права на показ западной картины в России.

Помимо этого, 10% от проката такой ленты, по мнению режиссёра, должны идти на развитие отечественного кино.

Что сказал Михалков

«Это, в принципе, известная абсолютно практика, — пояснил Михалков. — Она есть и во Франции, она есть и в Китае».

По его словам, президент уже поддержал инициативу, сейчас она находится на рассмотрении в профильных ведомствах.

Что думают в Сети

Однако среди кинозрителей и профессионального сообщества идея вызывает вопросы. Во-первых, американские блокбастеры официально в прокат почти не выходят с 2022 года — если и появляются, то через цепочку посредников.

Во-вторых, кинотеатры переживают не лучшие времена: падение посещаемости, рост цен на билеты и хронический дефицит зрелищного контента. И на этом фоне — ещё одно ограничение?

Критики напоминают: за последние годы отрасль и так балансирует на грани — а предложения Михалкова могут добить не только дистрибьюторов, но и кинозалы. Сам режиссёр, впрочем, уверен, что защита «нашего кино» важнее.

Как выразился BadComedian, комментируя новость: «Деньги на “Кракен 2” найдены!»

Пока же однозначного ответа нет. Одни называют инициативу полезной попыткой защитить культуру, другие — ещё одной формальностью, способной принести доход немногим, но не привести к росту качества.

Скучаете по школьным годам? Тогда этот тест для вас — вспомните 5 фильмов по кадрам с учениками.

Фото: Кадр из фильма «Жмурки» (2005)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Не ходячие мертвецы, а вполне одушевленные безумцы: почему инфицированные в «28 лет спустя» остаются живы спустя годы Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше